Triệt phá đường dây livestream bán lẻ sản phẩm kém chất lượng, trốn thuế hàng chục tỉ đồng

Ngày 31/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng. Đây là kết quả điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng trên mạng xã hội Facebook đã được Công an TP Đồng Nai tổ chức triệt phá vào ngày 6/8/2026.

Các bị can trong vụ án. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Tính đến nay, tổng số đối tượng đã bị khởi tố liên quan đến vụ án này là 9 đối tượng với các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế TP Hà Nội ra quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng, ngày 6/8/2026, Công an TP Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP Hồ Chí Minh và các Sở ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh. Đồng thời thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Các bị can: Đinh Thị Hiền Mỹ, Cao Việt Bắc và Nguyễn Anh Tuấn (từ trái qua phải). (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Quá trình điều tra xác định vào cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, thường trú tại thôn 14, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà có địa chỉ trụ sở tại tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, TP Đồng Nai để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online.

Hỗ trợ Nam trong việc Livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam, SN 1985, thường trú tại phường Tân Bình, TP Hồ Chí Minh). Mặc dù biết Sở Y tế TP Hà Nội đã có quyết định thu hồi số công bố đối với sản phẩm chấm nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP, nước súc miệng VP nhưng nhóm đối tượng tiến hành che dấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên Livestream bán hàng cho người tiêu dùng.

Kết quả, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ được tổng cộng 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Đinh Mã Hoài Nam làm việc với cán bộ điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Đinh Thị Hiền Vy làm việc với cán bộ điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế. Đồng thời công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn TP Đồng Nai và TP Hồ Chí Minh để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, trong quá trình điều tra Nam đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp thì Nam đã thực hiện việc kinh doanh online và đã bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỉ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Hiện Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng đã mua các sản phẩm chấm nhức răng VP, liền sẹo VP, nhiệt miệng VP, nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP Đồng Nai để cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.

Hiện nay, thực phẩm chức năng là nhóm sản phẩm được nhiều người tiêu dùng lựa chọn để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Tuy nhiên, việc mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng hoặc không rõ nguồn gốc sẽ khiến người dân đối mặt với nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và chịu thiệt hại về kinh tế.

Cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra, niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa. (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Nhằm chủ động phòng ngừa và bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Công an TP Đồng Nai khuyến cáo người dân không mua bán, sử dụng các loại thuốc, thực phẩm chức năng không rõ xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo. Người dân cần thận trọng trước những quảng cáo phóng đại công dụng, cam kết hiệu quả tuyệt đối trên mạng xã hội khi không có căn cứ khoa học.

Nếu phát hiện sản phẩm nghi giả hoặc thuộc diện thu hồi, cần dừng ngay việc sử dụng và nghiêm cấm các hành vi tiếp tục lưu hành, phân phối; đồng thời chủ động liên hệ với cơ quan Công an gần nhất để trình báo và giao nộp sản phẩm phục vụ công tác điều tra. Trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe sau khi sử dụng, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời.