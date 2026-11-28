Ngày 28/11, Công an TP Đồng Nai thông tin về kết quả triệt phá đường dây sản xuất, mua bán và tiêu thụ gas giả do Lê Quý Thượng cầm đầu.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp. (Ảnh: CA TP Đồng Nai)

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Công an phường Phước Tân phát hiện dấu hiệu sang chiết, kinh doanh gas không rõ nguồn gốc với sự tham gia của nhiều người tại nhiều địa phương nên xác lập chuyên án 1026CT để đấu tranh.

Ngày 14/11, Công an phường Phước Tân phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế và các đơn vị liên quan đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm tại Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và một số địa bàn khác thuộc TP Đồng Nai.

Lực lượng chức năng thu giữ 6 ô tô tải, 3 xe bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều tang vật liên quan.

Hệ thống trụ bơm, san chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas. (Ảnh: CA TP Đồng Nai)

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình để sang chiết gas trái phép.

Những người tham gia đường dây có quan hệ gia đình, được phân công nhiệm vụ từ sản xuất đến tiêu thụ. Gas không rõ nguồn gốc được gắn nhãn hiệu của các thương hiệu đã được pháp luật bảo hộ trước khi đưa ra thị trường.

Cơ quan công an xác định riêng Thượng đã mua khoảng 106,7 tấn gas với số tiền hơn 3 tỷ đồng. Giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,8 tỷ đồng, số tiền thu lợi bất chính ước tính hơn 1,7 tỷ đồng.

Tang vật liên quan đến hoạt động của đường dây được phát hiện, thu giữ. (Ảnh: CA TP Đồng Nai)

Công an phường Phước Tân đã chuyển hồ sơ, tang vật và những người liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra, xử lý.

Cơ quan công an đề nghị các tổ chức, cá nhân từng cung cấp gas cho Lê Quý Thượng chủ động trình diện, phối hợp điều tra.