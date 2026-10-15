Triệt phá đường dây dùng máy POS để giao dịch khống, trốn thuế

Ngày 15/10, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, đơn vị này vừa triệu tập 30 người có liên quan để điều tra, làm rõ hành vi trốn thuế thông qua hoạt động kinh doanh máy POS (thiết bị điện tử dùng để thực hiện các giao dịch thanh toán trực tiếp) dưới danh nghĩa các hộ kinh doanh trá hình.

Thu 400 máy POS, triệu tập 30 đối tượng chuyên quẹt thẻ khống liên tỉnh quy mô 15.000 tỷ đồng.

Trước đó, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng trên địa bàn sử dụng máy POS để cung cấp dịch vụ đáo hạn, rút tiền từ thẻ tín dụng với số lượng giao dịch lớn nhưng không đăng ký kinh doanh, không thực hiện nghĩa vụ thuế.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, lợi dụng nhu cầu rút tiền mặt, đáo hạn thẻ tín dụng của khách hàng, các đối tượng sử dụng thông tin hộ kinh doanh để đăng ký tài khoản ngân hàng, thuê, mượn hoặc liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán nhằm được cấp máy POS.

Sau đó, các đối tượng quảng cáo dịch vụ rút tiền, đáo hạn thẻ tín dụng trên mạng xã hội và thu phí từ 1,5% đến 2% giá trị mỗi giao dịch.

Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền các đối tượng quẹt thẻ tín dụng qua máy POS (về hình thức là thanh toán cho giao dịch mua bán hàng hóa) tuy nhiên, trên thực tế không phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ.

Tiền giao dịch được chuyển vào tài khoản do các đối tượng quản lý, sau đó, chuyển lại cho khách hàng sau khi khấu trừ phí. Đối với dịch vụ đáo hạn, các đối tượng chuyển tiền thanh toán dư nợ vào thẻ tín dụng của khách hàng, rồi tiếp tục quẹt thẻ qua máy POS để thu hồi tiền.

Để mở rộng hoạt động, các đối tượng thuê thêm máy POS, tuyển nhân viên thực hiện giao dịch và tìm kiếm khách hàng qua mạng xã hội, các mối quan hệ quen biết.

Quá trình điều tra, lực lượng công an đã thu giữ gần 400 máy POS, 10 nghìn thẻ tín dụng, 95 điện thoại di động và 20 máy vi tính cùng nhiều tài liệu liên quan.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng khai nhận hành vi phạm tội với tổng giá trị các giao dịch liên quan khoảng 15.000 tỷ đồng, doanh thu gần 100 tỷ, từ đó các đối tượng đã trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.