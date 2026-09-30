Triệt phá đường dây đưa người đi lao động chui giá gần tỷ đồng bằng visa giả

Chiều 30/9, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất cho biết, từ việc phát hiện 3 hành khách sử dụng thị thực Ireland giả để xuất cảnh qua Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, lực lượng Công an đã lần theo những thông tin ban đầu, làm rõ một mắt xích trực tiếp tham gia tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài, qua đó khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Một đối tượng trong đường dây khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Từ khoảng tháng 7/2026, qua công tác nghiệp vụ, Đội Trinh sát, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất phát hiện 3 công dân Việt Nam gồm L.M.A. (SN 2001), L.T.L.A. (SN 2005) và T.C.B. (SN 2006) sử dụng hộ chiếu Việt Nam có dán thị thực Ireland nghi giả, làm thủ tục xuất cảnh từ TP Hồ Chí Minh đi Singapore.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy, do có nhu cầu sang Anh, Ireland lao động, 3 công dân này được gia đình liên hệ với một số đối tượng người Việt Nam trong và ngoài nước để tổ chức, hướng dẫn và chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ. Chi phí thỏa thuận từ 700 đến 900 triệu đồng/người.

Theo kế hoạch, sau khi được giao hộ chiếu có dán thị thực Ireland, 3 người đến Cảng HKQT Tân Sơn Nhất làm thủ tục xuất cảnh sang Singapore. Tại đây, các đối tượng trong đường dây sẽ tiếp tục tổ chức đưa họ sang Anh. Đáng chú ý, cả 3 khai nhận chưa từng đến cơ quan đại diện ngoại giao Ireland để thực hiện thủ tục xin cấp thị thực.

Các đối tượng sử dụng thị thực Ireland giả, dán trực tiếp vào hộ chiếu của người có nhu cầu xuất cảnh, tạo vỏ bọc như một bộ hồ sơ hợp pháp để qua mặt lực lượng chức năng...

Thủ đoạn của các đối tượng là sử dụng thị thực Ireland giả, dán trực tiếp vào hộ chiếu của người có nhu cầu xuất cảnh, tạo vỏ bọc như một bộ hồ sơ hợp pháp để qua mặt lực lượng chức năng. Tuy nhiên, khi làm thủ tục xuất cảnh đã bị lực lượng Công an cửa khẩu phát hiện.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu của đường dây tổ chức đưa người trốn đi nước ngoài nhằm thu lợi bất chính, lực lượng trinh sát Công an cửa khẩu Cảng HKQT Tân Sơn Nhất đã khẩn trương mở rộng xác minh, phối hợp Công an các địa phương Nghệ An, Thanh Hóa làm việc với những người có liên quan.

Từ những thông tin ban đầu, lực lượng Trinh sát đã lần theo dấu vết, xác định N.T.D., trú tại Nghệ An, là một mắt xích trực tiếp liên quan đến vụ việc.

Ban đầu, N.T.D. không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, đối tượng đã khai nhận bản thân là người trực tiếp nhận hộ chiếu, dán thị thực Ireland giả cho 3 công dân; đồng thời thực hiện theo chỉ đạo của một đối tượng người Việt Nam ở nước ngoài để tổ chức cho 3 người xuất cảnh, sau đó tiếp tục đưa sang Anh, Ireland lao động trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” và chuyển hồ sơ vụ án hình sự cho Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Nghệ An để điều tra theo thẩm quyền.