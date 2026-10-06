Triệt phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường, với tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng.

Lực lượng chức năng phối hợp phát hiện, kiểm tra phương tiện chở heo nhiễm chất cấm.

Qua công tác nắm tình hình và phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Thành phố, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM phát hiện đường dây nuôi nhốt, tiêu thụ heo sử dụng chất cấm với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tại nhiều tỉnh, thành và lấy TP.HCM làm địa bàn tiêu thụ. Cơ quan Công an sau đó xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Cuối tháng 7/2026, lực lượng chức năng kiểm tra 3 xe tải do Nguyễn Văn Hiệu và Phạm Văn Hùng làm chủ hàng, phát hiện 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol. Trong số này, 80 con còn dương tính với virus Dịch tả heo Châu Phi.

Heo nhiễm chất cấm đang được mang đi giết mổ tiêu thụ ra thị trường.

Mở rộng điều tra, Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 14 địa điểm là trang trại và nơi ở của các đối tượng tại Đồng Nai. Tại 7 cơ sở chăn nuôi, lực lượng chức năng phát hiện 3.909 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn, dương tính với Salbutamol. Toàn bộ số heo này đã được xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Theo điều tra, nguồn Salbutamol được Nguyễn Thị Trinh Nữ cung cấp. Từ giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại “cám” được quảng cáo có tác dụng giúp heo đẹp hơn, thịt săn chắc, nhiều nạc, có nguồn gốc từ Thái Lan, Campuchia với giá 375.000 đồng/kg, sau đó bán số lượng lớn cho các đối tượng chăn nuôi.

Lực lượng chức năng lấy mẫu heo để phân tích.

Các đối tượng mua heo hơi khoảng 100-110kg, sử dụng chất tạo nạc để vỗ béo trong khoảng 30 ngày, đưa trọng lượng lên 130-140kg rồi bán ra thị trường. Đáng chú ý, trước khi xuất bán, các đối tượng ngừng sử dụng Salbutamol khoảng 10 ngày, đồng thời cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc thuốc điện giải nhằm đối phó với việc xét nghiệm.

Qua khám xét, Cơ quan Công an thu giữ hơn 1.000kg Salbutamol. Theo cơ quan điều tra, lượng chất cấm này có thể được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi.

Tiêu huỷ heo nhiễm chất cấm.

Để đưa heo nhiễm chất cấm ra thị trường, đường dây còn có sự tiếp tay của Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật. Sơn bị cáo buộc nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu, ký xác nhận kiểm dịch sai quy trình, không kiểm tra thực tế nhưng cấp giấy chứng nhận kiểm dịch, tạo điều kiện để heo được vận chuyển đến các lò mổ. Các đối tượng còn sử dụng giấy tờ giả về nguồn gốc động vật để vận chuyển heo từ Đồng Nai lên TP.HCM giết mổ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường, trị giá trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo này được tiêu thụ tại TP.HCM, Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phía Nam.

Các đối tượng bị khởi tố trong vụ án.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án về các tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”; khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can để điều tra.

Heo nhiễm chất cấm khi được tuồn ra thị trường sẽ gây ra mối nguy hại cho người tiêu dùng.

Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ đường dây và các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.