Triệt phá đường dây đưa hơn 10.000 tấn heo nhiễm chất cấm ra thị trường

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 9 đối tượng về 4 tội danh, gồm “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, “Buôn bán hàng cấm”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ tháng 1/2026, các đối tượng đã đưa hơn 10.000 tấn heo có sử dụng chất cấm tạo nạc ra thị trường tiêu thụ, với tổng giá trị ước tính trên 600 tỷ đồng, thu lợi nhiều tỷ đồng. Số heo này được tiêu thụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Tháp và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố. Ảnh: TTXVN phát

Cuối tháng 7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra 3 xe ô tô tải mang biển kiểm soát 60K-955.48, 64H-051.07 và 60K-548.15, do Nguyễn Văn Hiệu và Phạm Văn Hùng là chủ hàng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 280 con heo thịt dương tính với chất cấm Salbutamol, trong đó 80 con dương tính thêm với virus dịch tả heo châu Phi.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp 14 địa điểm là các trang trại, cơ sở thu gom và nơi ở của những người liên quan tại Đồng Nai. Lực lượng chức năng phát hiện 3.909 con heo, tổng trọng lượng hơn 500 tấn tại nhiều cơ sở chăn nuôi dương tính với Salbutamol. Toàn bộ số heo này đã được cơ quan chức năng xử lý, tiêu hủy theo quy định.

Nguồn cung cấp Salbutamol là Nguyễn Thị Trinh Nữ (sinh năm 1989, trú tại tỉnh Vĩnh Long). Giữa năm 2025, Nữ giới thiệu loại chất được quảng cáo có tác dụng giúp heo đẹp hơn, thịt săn chắc, tạo nạc nhiều, có nguồn gốc từ Thái Lan và Campuchia, với giá 375.000 đồng/kg. Sau đó, Nữ bán chất này với số lượng lớn cho các đối tượng để sử dụng trong hoạt động chăn nuôi heo vỗ béo.

Các đối tượng phối trộn 100gram Salbutamol với 300kg cám, sử dụng cho 100 con heo ăn trong một lần. Trung bình, mỗi đợt nuôi vỗ béo 100 con heo, các cơ sở sử dụng khoảng 3kg chất tạo nạc. Heo được mua vào với trọng lượng khoảng 100 - 110kg/con, sau đó nuôi đến 130 - 140kg trong khoảng 30 ngày rồi xuất bán để kiếm lời. Để che giấu hành vi vi phạm, trước khi đưa heo đến các lò mổ, các đối tượng ngừng sử dụng Salbutamol khoảng 10 ngày, cho heo uống thuốc giải độc gan hoặc thuốc điện giải Bio nhằm làm giảm khả năng phát hiện chất cấm qua xét nghiệm.

Quá trình khám xét, Công an thu giữ hơn 1.000kg Salbutamol. Lượng chất cấm này có thể được phối trộn thành hơn 3.000 tấn thức ăn chăn nuôi để sử dụng trong hoạt động nuôi heo vỗ béo.

Các đối tượng nuôi nhốt, “vỗ béo” heo bằng chất độc hại và giết mổ trước khi đem đi tiêu thụ. Ảnh: TTXVN phát

Salbutamol thuộc danh mục hóa chất, sản phẩm sinh học, vi sinh vật cấm sử dụng trong thức ăn chăn nuôi theo quy định tại Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Việc sử dụng chất này trong chăn nuôi để tạo nạc có thể khiến tồn dư chất cấm trong thịt, gây nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng, với các biểu hiện như rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, run cơ và các phản ứng bất lợi khác.

Cơ quan Công an xác định Võ Quốc Sơn, kiểm dịch viên động vật thuộc đơn vị kiểm dịch và chẩn đoán xét nghiệm thú y tại thành phố Đồng Nai đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hiệu để ký xác nhận kiểm dịch, giúp cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh không đúng quy trình. Sơn không kiểm tra thực tế mà cấp sẵn giấy chứng nhận kiểm dịch kèm niêm chì tại địa điểm lán trại chăn nuôi để Hiệu tự tiến hành niêm phong lô hàng. Bằng thủ đoạn này, heo nhiễm chất cấm được vận chuyển đến các lò mổ tại nhiều địa phương để giết mổ, đưa ra thị trường. Các đối tượng còn sử dụng giấy tờ giả mạo thông tin nguồn gốc động vật để vận chuyển heo từ Đồng Nai lên các cơ sở giết mổ tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 7 bị can về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”, gồm Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Huỳnh Thạch Thảo, Nguyễn Thị Anh, Đồng Thị Bẩy, Nguyễn Thanh Tín, Nguyễn Văn Huy và Phạm Văn Hùng; khởi tố Nguyễn Thị Trinh Nữ về tội “Buôn bán hàng cấm”; khởi tố Nguyễn Văn Hiệu về tội “Đưa hối lộ” và Võ Quốc Sơn về tội “Nhận hối lộ”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan và những đầu mối tiêu thụ sản phẩm từ heo nhiễm chất cấm để xử lý theo quy định pháp luật.

Cơ quan chức năng khuyến cáo các cơ sở chăn nuôi không sử dụng chất tạo nạc, hóa chất, thuốc hoặc chất bổ sung không rõ nguồn gốc. Các cơ sở thu mua, giết mổ cần kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc động vật, không đưa heo nghi sử dụng chất cấm vào giết mổ, tiêu thụ khi chưa được làm rõ. Các đơn vị kinh doanh và người tiêu dùng cần lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, góp phần ngăn chặn việc đưa sản phẩm không bảo đảm an toàn ra thị trường.