Triệt phá đường dây đưa 400 tấn thịt heo bệnh ra thị trường, thu lợi 10 tỷ đồng

Theo Cổng thông tin điện tử Công an Tp.Đồng Nai, ngày 21/10, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Tp.Đồng Nai cho biết đơn vị vừa triệt phá một đường dây tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm" do đối tượng Trần Văn Hùng (SN 1975, ngụ Khu phố Xuân Hiệp, phường Xuân Lộc, Tp.Đồng Nai) cầm đầu.

Cơ quan CSĐT đọc lệnh khởi tố bắt tạm giam các bị can. Ảnh: Công an Tp.Đồng Nai.

Trước đó, đầu tháng 9/2026, qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế, phát hiện một đường dây chuyên thu gom, vận chuyển, giết mổ heo bệnh chết đưa ra thị trường tiêu thụ làm thực phẩm cho người tại địa bàn phường Xuân Lộc, xã Xuân Hòa và các khu vực lân cận. Số heo bệnh chết được nhóm đối tượng thu mua từ nhiều nguồn khác nhau, sau đó vận chuyển, giết mổ và bán làm thực phẩm cho người, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đến ngày 5/10, công an đồng loạt kiểm tra 5 địa điểm liên quan: điểm trung chuyển heo, cơ sở kinh doanh và địa điểm giết mổ của Trần Văn Hùng, cơ sở sản xuất giò chả của Phạm Thị Hân cùng trên địa bàn Phường Xuân Lộc và địa điểm bán thịt heo của Nguyễn Thị Thu Phượng trước cổng Khu Công nghiệp Xuân Lộc. Tại các địa điểm trên, lực công an thu giữ khoảng 7 tấn thịt heo chết có nhiễm vi rút Dịch tả heo Châu Phi và nhiều tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024, Hùng cùng vợ là Huỳnh Thị Hiếu Em tổ chức thu mua heo bệnh, heo chết từ các cá nhân, điểm thu gom và trạm trung chuyển. Số heo này được đưa về khu vực giết mổ tại phường Xuân Lộc để pha lóc thành thịt nạc, thịt ba chỉ, thịt đùi; phần da, mỡ tiếp tục được chế biến để bán.

Đối tượng Trần Văn Hùng (mặc áo khoác vàng) cùng tang vật. Ảnh: Công an Tp.Đồng Nai.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Trịnh Thanh Lâm (SN 1987, quê tỉnh An Giang), làm tài xế điều khiển xe ô tô BKS 60M-5313 (xe của Hùng) đi thu mua heo chết và vận chuyển về địa điểm giết mổ của Hùng. Tại đây, Hùng và Hiếu Em chỉ đạo các nhân công là Lê Quốc Phó (SN 2000, quê tỉnh An Giang), Nguyễn Thành Trung (SN 2005, quê tỉnh Lâm Đồng) và Nguyễn Hồng Phúc (SN 2002, quê tỉnh Đồng Nai) cả 3 đều tạm trú phường Xuân Lộc thực hiện mổ, pha lóc thành các phần thịt ba chỉ, thịt nạc, thịt đùi để Hiếu Em giao cho con gái là Trần Thị Cẩm Bào (SN 1992, ngụ phường Xuân Lộc) liên hệ, bán cho Nguyễn Thị Thu Phượng (SN 1975, ngụ xã Xuân Hòa) với giá từ 25.000 đồng đến 40.000 đồng/1 kg.

Thịt heo chết sau khi mua, Phượng bán trực tiếp cho người dân tại khu vực cổng Khu công nghiệp Xuân Lộc và cung cấp cho Phạm Thị Hân với giá từ 35.000 đến 55.000 đồng/kg để sản xuất giò chả. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng biết rõ nguồn gốc heo bệnh, heo chết nhưng vẫn đưa đi chế biến, tiêu thụ.

Tang vật vụ án. Ảnh: Công an Tp.Đồng Nai.

Kết quả đấu tranh ban đầu, cơ quan công an xác định trong khoảng thời gian từ năm 2024 đến nay các đối tượng trên đã thu mua, giết mổ khoảng 400 tấn heo bệnh chết, tiêu thụ ra thị trường làm thực phẩm cho người, thu lợi bất chính trên 10 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an Tp.Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 9 đối tượng gồm: Trần Văn Hùng, Trịnh Thanh Lâm, Huỳnh Thị Hiếu Em, Trần Thị Cẩm Bào, Nguyễn Thị Thu Phượng, Lê Quốc Phó, Nguyễn Hồng Phúc, Nguyễn Thành Trung và Phạm Thị Hân về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.