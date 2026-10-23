Triệt phá đường dây dụ dỗ, tổ chức cho người dân trốn sang Campuchia

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Mai Nguyễn Như Ngọc (SN 2001, trú tại xã Thiệu Quang) và Nguyễn Văn Phương (SN 2005, trú tại xã Yên Định) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài” theo Điều 349 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Như Ngọc tại cơ quan Công an.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình từ cuối tháng 2/2026, Phòng An ninh đối ngoại Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện Mai Nguyễn Như Ngọc, Nguyễn Văn Phương cùng L.T.S (cùng trú tại xã Yên Định) có dấu hiệu lôi kéo, tổ chức cho người dân xuất cảnh trái phép. Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, Ban Chuyên án do Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tập trung củng cố chứng cứ, rà soát toàn bộ sơ đồ hoạt động của đường dây này.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết, sử dụng mạng xã hội như Facebook, Telegram, WeChat... để tung chiêu bài "việc nhẹ, lương cao" nhằm dụ dỗ những người nhẹ nhẹ, cả tin. Khi các nạn nhân mắc bẫy, Ngọc và đồng bọn liên hệ với các đầu mối tại Campuchia do người nước ngoài cầm đầu để nhận tiền chi phí, hướng dẫn nạn nhân vượt biên trái phép qua đường tiểu ngạch tại khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Sang đến nơi, các nạn nhân bị ép buộc thao tác máy tính, lập tài khoản mạng xã hội ảo để thực hiện các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và phục vụ tại các sòng bạc trực tuyến.

Ngày 13/10, Ban Chuyên án đã triệu tập các đối tượng chính để đấu tranh. Tại cơ quan điều tra, Ngọc thừa nhận đã tổ chức đưa 5 công dân Thanh Hóa xuất cảnh trái phép; Phương khai nhận hỗ trợ Ngọc đưa 4 người đi; riêng L.T.S thừa nhận đã lôi kéo, chuẩn bị điều kiện đưa 5 công dân sang Campuchia. Đối với L.T.S, do đang chấp hành bản án về tội “Gây rối trật tự công cộng”, cơ quan chức năng sẽ tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật sau khi đối tượng chấp hành xong án phạt tù.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án. Qua vụ việc, lực lượng Công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước các lời mời chào tuyển dụng mập mờ trên mạng xã hội, tuyệt đối không xuất cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch để tránh rơi vào bẫy bóc lột, cưỡng bức lao động ở nơi xứ người.