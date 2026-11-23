Theo thông tin từ Công an TP Hải Phòng, ngày 15/11/2026, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các phường Bạch Đằng, Thủy Nguyên đồng loạt kiểm tra 3 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố.

Các cơ sở bị kiểm tra gồm: quán Sunny Royal và quán Bảo Nhi, cùng có địa chỉ tại Tổ dân phố 10, phường Bạch Đằng; quán Thái Dương, địa chỉ tại Tổ dân phố Thủy Sơn 2, phường Thủy Nguyên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở Sunny Royal và Bảo Nhi không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Cả 3 cơ sở đều có vi phạm về thời gian hoạt động và tổ chức cho khách sử dụng “bóng cười”.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 5 phòng hát thuộc 3 cơ sở đang có khách sử dụng “bóng cười”; thu giữ tổng cộng 95 bình nghi chứa khí N2O, trong đó có 11 bình chưa qua sử dụng cùng 240 vỏ bóng cao su.

Những người có liên quan, gồm chủ cơ sở, người quản lý, nhân viên và khách sử dụng dịch vụ, cùng toàn bộ tang vật đã được đưa về cơ quan Công an để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Từ kết quả kiểm tra ban đầu, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh mở rộng, xác định đường dây cung cấp khí N2O do Hoàng Văn Luân (SN 2001, trú tại phường Lê Ích Mộc, TP Hải Phòng) cầm đầu. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ thêm 175 bình nghi chứa khí N2O.

Đáng chú ý, cơ quan Công an còn phát hiện 15 cơ sở kinh doanh karaoke tại các khu vực Thủy Nguyên, Kinh Môn, Lê Ích Mộc, Việt Khê và Bạch Đằng có liên quan đến hoạt động giao dịch “bóng cười” từ nhóm đối tượng này.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định tạm giữ 8 đối tượng để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm.