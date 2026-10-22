Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng gần 100 tỷ đồng, hoạt động tại 4 địa phương

Thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng tại nhiều địa phương.

Nhóm này do Trần Văn Công (sinh năm - SN 1991, trú tại phường An Phong, TP Hải Phòng), Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ TC79 cầm đầu. Công ty có trụ sở tại thôn Dụ Nghĩa, phường An Phong, TP Hải Phòng.

Đối tượng Trần Văn Công. (Ảnh: Bộ Công an)

Theo cơ quan Công an, các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, mở rộng hoạt động tại Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP HCM.

Ngày 9/10/2026, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ và Công an các địa phương liên quan triển khai 18 tổ công tác với 150 cán bộ, chiến sĩ khám xét khẩn cấp 9 địa điểm là trụ sở đăng ký kinh doanh, chi nhánh và cửa hàng của Công ty TNHH Dịch vụ TC79 tại 4 địa phương gồm Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh và TP Hồ Chí Minh. Công an triệu tập 26 đối tượng.

Quá trình khám xét, cơ quan Công an thu giữ 2 ô tô, gần 300 điện thoại di động, máy tính các loại cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan phục vụ công tác điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ ngày 17/7/2024 đến ngày 9/10/2026, nhóm đối tượng đã lập tổng cộng 14.844 hợp đồng vay, với số tiền giải ngân gần 100 tỷ đồng. Tổng số tiền lãi thu được từ các hợp đồng đã tất toán lên tới hơn 23 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và mở rộng điều tra vụ án.

Từ vụ việc trên, Cục Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các hình thức cho vay lãi nặng, đặc biệt là những hoạt động "tín dụng đen" núp bóng dịch vụ tài chính trên không gian mạng.

Cơ quan Công an đặc biệt lưu ý người dân tuyệt đối không đăng nhập tài khoản iCloud của người lạ vào thiết bị cá nhân, không cung cấp mật khẩu hoặc trao quyền quản lý Apple ID cho bất kỳ ai.

Đây là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ bị các đối tượng lợi dụng để kiểm soát thiết bị, gây sức ép hoặc đe dọa nhằm chiếm đoạt tài sản.

Khi có nhu cầu vay vốn, người dân nên lựa chọn ngân hàng, công ty tài chính được cấp phép hoặc các chương trình hỗ trợ vốn chính thống tại địa phương.

Trường hợp phát hiện dấu hiệu cho vay lãi nặng biến tướng qua iCloud, bị đe dọa hoặc cưỡng ép trả nợ trái pháp luật, người dân cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.