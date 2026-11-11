Triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số liên quan nhiều cầu thủ

Theo Cục Cảnh sát hình sự, đường dây do Vũ Chí Công (tên khác Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TPHCM) cầm đầu, hoạt động trên nhiều trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài. Nhóm này còn can thiệp, dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Bị can Vũ Chí Công. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 16 và 17-8, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp các lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp các đối tượng tại TPHCM, Bắc Ninh và Hưng Yên. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can về hành vi đánh bạc, thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2024, Công bàn bạc với Phạm Thành Chung thu gom các kèo cá độ từ những trận đấu được người nước ngoài dàn xếp tỷ số. Sau khi phân loại các kèo có tỷ lệ thắng cược cao, cả hai thực hiện chuyển, nhận tiền cá độ và tham gia đánh bạc để hưởng lợi.

Lê Tuấn Anh (ngoài cùng bên trái) cùng các đồng phạm trong đường dây. Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Để tổ chức cá độ, Công thông qua Nguyễn Đức Ninh thuê các tài khoản cá độ cấp VIP của Lê Tuấn Anh, Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Tuấn Hải và nhiều người khác. Công còn thuê Võ Hoàng Minh Nhật, Nguyễn Văn Sĩ Thoại, Võ Hoàng Minh Tân trực tiếp đặt cược trên các trang cá độ trực tuyến; đồng thời cung cấp kèo cho Đặng Ngọc Mạnh Vũ đánh bạc theo thỏa thuận.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định Công còn móc nối với người thuộc các câu lạc bộ thể thao để dàn xếp tỷ số. Trong đó, Công chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc thỏa thuận, yêu cầu các cầu thủ Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ thi đấu dưới sức theo kịch bản.

Hai trận đấu bị xác định có hành vi dàn xếp tỷ số gồm trận Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3-10-2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23-11-2025. Sau khi cá độ, Công chuyển tiền trả công cho những người tham gia.

Các bị can Huỳnh Vĩnh Quang, Lâm Minh Duy, Mai Phước Thịnh, Sơn Minh Tâm (từ trái sang). Ảnh: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài bóng đá, đường dây còn dàn xếp tỷ số tại Giải bóng rổ Việt Nam. Tháng 8-2026, Võ Hoàng Minh Nhật thỏa thuận với Công tổ chức dàn xếp tỷ số một số trận đấu để cung cấp kèo cá độ.

Trong đó, trận Da Nang Dragons gặp Nha Trang Dolphins ngày 15-8 được cơ quan điều tra làm rõ. Nhật đã bàn bạc với hai cầu thủ Nha Trang Dolphins là Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang và ba cầu thủ Da Nang Dragons gồm Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy để dàn xếp tỷ số trận đấu. Những người tham gia được trả công theo thỏa thuận.

Cơ quan điều tra xác định số tiền Công sử dụng để cá độ lên đến hàng tỷ đồng.