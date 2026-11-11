Triệt phá đường dây cá độ, dàn xếp tỷ số bóng đá và bóng rổ

Ngày 11/11, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) thông tin về kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao và dàn xếp tỷ số các trận đấu bóng đá, bóng rổ, hoạt động tại TP.HCM, Tây Ninh, Bắc Ninh, Hưng Yên cùng một số địa phương khác.

Đối tượng Vũ Chí Công. Ảnh CACC

Theo cơ quan điều tra, đường dây do Vũ Chí Công (tên khác Vu Chi Konh, 28 tuổi, quốc tịch Ukraine, trú tại TP.HCM) cầm đầu. Nhóm này sử dụng nhiều trang cá độ trực tuyến có máy chủ đặt ở nước ngoài để tổ chức hoạt động đánh bạc.

Đáng chú ý, ngoài cá cược các giải bóng đá quốc tế, nhóm của Công còn bị xác định đã can thiệp, dàn xếp tỷ số một số trận đấu thuộc Giải hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia và Giải bóng rổ Việt Nam (VBA).

Sau thời gian xác lập chuyên án, trong hai ngày 16 và 17/8/2026, C02 phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và công an các địa phương đồng loạt triệu tập, khám xét khẩn cấp những người liên quan tại TP.HCM, Bắc Ninh và Hưng Yên.

Ngày 27/8, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến nay, 21 bị can đã bị khởi tố về hành vi đánh bạc. Lực lượng chức năng thu giữ 2 tỷ đồng, 28 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Móc nối cầu thủ để dàn xếp kết quả thi đấu

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2024, Vũ Chí Công đã thỏa thuận với Phạm Thành Chung về việc mua thông tin cá cược đối với những trận đấu được dàn xếp tỷ số từ các đối tượng nước ngoài.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công và Chung lựa chọn các kèo có khả năng thắng cao, tổ chức đặt cược và thực hiện việc chuyển, nhận tiền nhằm hưởng lợi.

Để phục vụ hoạt động này, Công thuê nhiều người tham gia đặt cược, đồng thời liên hệ với Nguyễn Đức Ninh để tìm kiếm, thuê các tài khoản cá độ cấp VIP.

Đặc biệt, cơ quan điều tra xác định Công đã chỉ đạo Hoàng Nhật Nam, thành viên ban huấn luyện Câu lạc bộ bóng đá Long An, cùng Hoàng Danh Ngọc tiếp cận, thỏa thuận với một số cầu thủ nhằm tác động đến kết quả thi đấu.

Những cầu thủ được xác định có liên quan gồm Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Anh Tài, Lê Văn Hưng và Bùi Hoàng Mỹ.

Theo C02, hai trận đấu có dấu hiệu bị dàn xếp là trận Quy Nhơn thắng Long An 4-1 tại Giải hạng Nhất quốc gia ngày 3/10/2025 và trận Nam Định thắng Long An 2-0 tại Cúp Quốc gia ngày 23/11/2025.

Các đối tượng trong đường dây. Ảnh CACC

Việc tác động đến kết quả các trận đấu nhằm tạo lợi thế cho Công khi tham gia cá độ. Sau đó, Công chuyển tiền trả công cho những người tham gia theo thỏa thuận.

Không chỉ liên quan đến bóng đá, đường dây này còn bị phát hiện móc nối với các cầu thủ tại Giải bóng rổ Việt Nam.

Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2026, Võ Hoàng Minh Nhật đã thỏa thuận với Vũ Chí Công về việc tổ chức dàn xếp tỷ số một số trận đấu bóng rổ để cung cấp thông tin phục vụ cá độ.

Trong đó, trận đấu giữa Da Nang Dragons và Nha Trang Dolphins diễn ra ngày 15/8/2026 được xác định có hành vi dàn xếp tỷ số.

Để thực hiện, Nhật đã tiếp xúc, bàn bạc với Võ Huy Hoàn, Huỳnh Vĩnh Quang thuộc Câu lạc bộ Nha Trang Dolphins và Sơn Minh Tâm, Mai Phước Thịnh, Lâm Minh Duy thuộc Câu lạc bộ Da Nang Dragons.

Theo cơ quan điều tra, những người liên quan đã thống nhất việc tác động đến kết quả trận đấu để Công đặt cược, đồng thời thỏa thuận khoản tiền trả công.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định số tiền Vũ Chí Công sử dụng tham gia cá độ lên tới hàng tỷ đồng.

Sau khi triệt phá đường dây, Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp, đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tăng cường công tác giám sát, phát hiện và ngăn chặn các hành vi tiêu cực trong hoạt động thi đấu bóng đá.

Việc điều tra, xử lý các hành vi cá độ và dàn xếp tỷ số không chỉ nhằm đấu tranh với tội phạm đánh bạc mà còn góp phần bảo đảm tính công bằng, minh bạch của các giải đấu thể thao.