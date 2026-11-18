Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một số website phát sóng bóng đá trực tuyến có lượng người xem tăng đột biến. Đáng chú ý, trong các trận đấu, bình luận viên liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản và tham gia cá cược tại nhà cái OK9. Công an xác định, Lương Sơn TV có liên quan trực tiếp đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9, thuộc mạng lưới OKVIP do các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá Lương Sơn TV bị bắt giữ để điều tra.

Để vận hành đường dây cá độ bóng đá Lương Sơn TV, các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu các trận bóng đá từ những đơn vị sở hữu bản quyền rồi phát lại trái phép trên Lương Sơn TV. Đường dây được tổ chức thành nhiều bộ phận, gồm quản lý, tổ trưởng, bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng. Các thành viên chủ yếu liên lạc bằng biệt danh, sử dụng VPN, phần mềm bảo mật và các nhóm kín trên mạng xã hội để che giấu hoạt động. Hệ thống còn cài đặt chương trình tự động xóa dữ liệu khi phát hiện nguy cơ bị truy tìm.

Sau thời gian điều tra, xác minh, Công an tỉnh Quảng Trị xác định; đường dây cá độ bóng đá Lương Sơn TV có nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương tham gia. Trực tiếp điều hành là Tô Đức Thiên (SN 1997), trú thành phố Quảng Ninh, mang biệt danh OBANK, được xác định là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hệ thống tại Việt Nam. Nguyễn Lê Mạnh giữ vai trò tổ trưởng; các đối tượng Nguyễn Duy Minh và Nguyễn Nhật Minh lần lượt đảm nhiệm vai trò bình luận viên, nhân viên chăm sóc khách hàng.

Ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị xác định, hệ thống OK9-Lương Sơn TV đã có hàng chục nghìn tài khoản người chơi. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc; khởi tố 16 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.