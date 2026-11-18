Ngày 18/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua hệ thống OK9 - Lương Sơn TV.

Các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá Lương Sơn TV bị bắt giữ để điều tra.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một số website phát sóng bóng đá trực tuyến có lượng người xem tăng đột biến. Đáng chú ý, trong quá trình bình luận các trận đấu, các bình luận viên liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản và tham gia cá cược tại nhà cái OK9.

Quá trình điều tra xác định, Lương Sơn TV có liên quan đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9, thuộc mạng lưới OKVIP do các đối tượng nước ngoài cầm đầu, từng hoạt động tại Campuchia và tuyển dụng nhiều người Việt Nam tham gia vận hành.

Thủ đoạn của nhóm này là sử dụng thiết bị chuyên dụng thu tín hiệu các trận bóng đá từ những đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó phát lại trái phép trên Lương Sơn TV. Trong các chương trình phát sóng, nhóm đối tượng lồng ghép quảng cáo, hướng dẫn và lôi kéo người xem tham gia cá cược trên nền tảng OK9.

Đường dây được tổ chức chặt chẽ với nhiều bộ phận như quản lý, tổ trưởng, bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng. Các thành viên sử dụng biệt danh, VPN, phần mềm bảo mật và nhóm kín trên mạng xã hội để che giấu hoạt động. Hệ thống còn cài đặt chương trình tự động xóa dữ liệu khi phát hiện nguy cơ bị truy tìm.

Sau thời gian xác minh, lực lượng công an đã làm rõ vai trò của 16 người liên quan và tổ chức bắt giữ đồng loạt tại nhiều địa phương.

Trong đó, Tô Đức Thiên (SN 1997, trú TP Quảng Ninh), biệt danh OBANK, được xác định là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hệ thống tại Việt Nam. Nguyễn Lê Mạnh giữ vai trò tổ trưởng; Nguyễn Duy Minh và Nguyễn Nhật Minh lần lượt đảm nhiệm vị trí bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Minh bị bắt quả tang khi đang trực tiếp bình luận trái phép một trận đấu thuộc World Cup 2026.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, đến thời điểm bị triệt phá, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản người chơi, với tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời khởi tố 16 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.