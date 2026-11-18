Ngày 18/11, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 16 bị can liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trực tuyến thông qua hệ thống OK9 - Lương Sơn TV.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện một số website phát sóng bóng đá trực tuyến có lượng người xem tăng đột biến. Đáng chú ý, trong quá trình bình luận các trận đấu, các bình luận viên liên tục quảng bá, hướng dẫn người xem đăng ký tài khoản và tham gia cá cược tại nhà cái OK9.

Các đối tượng bị khởi tố. Ảnh: CAQT

Quá trình xác minh, lực lượng công an phát hiện Lương Sơn TV có liên quan trực tiếp đến hệ thống đánh bạc trực tuyến OK9, thuộc mạng lưới OKVIP do các đối tượng nước ngoài cầm đầu. Mạng lưới này từng hoạt động tại Campuchia và tuyển dụng nhiều người Việt Nam tham gia vận hành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng thiết bị chuyên dụng để thu tín hiệu các trận bóng đá từ những đơn vị sở hữu bản quyền, sau đó phát lại trái phép trên Lương Sơn TV. Lồng ghép trong các chương trình phát sóng là hoạt động quảng bá, dẫn dụ người xem đăng ký tài khoản, tham gia cá cược trên hệ thống OK9.

Để vận hành đường dây, các đối tượng phân chia thành nhiều bộ phận với chức năng cụ thể, gồm quản lý, tổ trưởng, bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng. Các thành viên chủ yếu liên lạc bằng biệt danh, sử dụng mạng riêng ảo (VPN), phần mềm bảo mật và các nhóm kín trên mạng xã hội nhằm che giấu danh tính, hành vi hoạt động. Đáng chú ý, hệ thống còn được cài đặt chương trình tự động xóa dữ liệu khi phát hiện nguy cơ bị lực lượng chức năng truy tìm.

Sau thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã xác định được nhân thân, vai trò của 16 người liên quan, đồng thời tổ chức bắt giữ đồng loạt tại nhiều địa phương.

Trong đó, Tô Đức Thiên (trú TP Quảng Ninh), sử dụng biệt danh OBANK, được xác định là quản lý cấp cao, trực tiếp điều hành hệ thống tại Việt Nam. Nguyễn Lê Mạnh giữ vai trò tổ trưởng; Nguyễn Duy Minh và Nguyễn Nhật Minh lần lượt đảm nhiệm vị trí bình luận viên và nhân viên chăm sóc khách hàng.

Đáng chú ý, Nguyễn Duy Minh bị lực lượng công an bắt quả tang khi đang trực tiếp bình luận trái phép một trận đấu thuộc World Cup 2026.

Theo cơ quan điều tra, hệ thống OK9 - Lương Sơn TV đã ghi nhận hàng chục nghìn tài khoản người chơi. Tổng số tiền giao dịch liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và tiếp sóng bóng đá trái phép ước tính hơn 1.500 tỷ đồng mỗi tháng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án về các hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời khởi tố 16 bị can để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.