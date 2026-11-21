Europol triệt phá đường dây buôn người.

Ngày 20/11, Europol xác nhận lực lượng chức năng 5 quốc gia gồm Romania, Áo, Đức, Ireland và Anh đã phối hợp triệt phá thành công một đường dây buôn người quy mô lớn. Hơn 70 phụ nữ được xác định là nạn nhân của mạng lưới này, trong khi 38 nghi phạm đã bị bắt giữ.

Tiếp tục mở rộng điều tra

Cơ quan chức năng của Romania đã tiến hành điều tra từ tháng 11/2025 và phát hiện một tổ chức tội phạm vận hành theo mô hình gia đình khép kín. Các đối tượng này đã thu lợi hàng triệu euro từ việc bóc lột tình dục phụ nữ tại 9 quốc gia châu Âu, trọng điểm là Áo, Đức, Ireland và Anh.

Thủ đoạn của băng nhóm này là nhắm vào những phụ nữ có hoàn cảnh dễ bị tổn thương tại Romania thông qua chiêu bài tình cảm. Các nghi phạm tiếp cận, giả vờ xây dựng mối quan hệ yêu đương để chiếm trọn lòng tin, sau đó dụ dỗ nạn nhân ra nước ngoài và đẩy họ vào con đường bán dâm cưỡng bức.

Một cuộc đột kích của Europol.

Chiến dịch truy quét được chia làm hai đợt cao điểm vào ngày 5/11 và 19/11 tại Romania, Áo, Đức và Ireland. Thông qua trung tâm điều phối đặt tại Bucharest (Romania), các chuyên gia của Europol đã hỗ trợ đối chiếu dữ liệu theo thời gian thực, giúp lực lượng hành pháp các nước đồng loạt ra quân chính xác.

Tịch thu tang vật và tiền mặt.

Kết quả sau hai đợt hành động, cảnh sát đã thực hiện 61 lệnh khám xét nhà ở, giải cứu và đưa 51 nạn nhân đến nơi an toàn, đồng thời tịch thu nhiều tiền mặt cùng dàn xe sang là tang vật phạm tội.

Hiện 50 nghi phạm liên quan đã được nhận diện và cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục được mở rộng trong khuôn khổ chu kỳ chống tội phạm EMPACT (Nền tảng đa ngành châu Âu chống lại các mối đe dọa tội phạm) của Liên minh châu Âu (EU).

Thông qua nền tảng EMPACT, cảnh sát các nước nguồn (như Romania, Bulgaria) và các nước đích (Đức, Áo, Anh, Ireland) thiết lập các trung tâm điều phối chung. Việc chia sẻ dữ liệu tình báo và đối chiếu thông tin theo thời gian thực giúp bóc gỡ đồng loạt cả khâu tuyển mộ lẫn khâu tiêu thụ lợi nhuận phi pháp.

Thay vì chỉ dựa vào lời khai của nạn nhân - vốn dễ thay đổi do sang chấn tâm lý, các nhà điều tra tập trung vào chứng cứ số (tin nhắn, lịch sử giao dịch, dữ liệu định vị) và điều tra rửa tiền để buộc tội các băng nhóm về hành vi phạm tội có tổ chức.

Chiếc bẫy mang tên "người tình"

Trong hồ sơ của Europol cũng như chiến dịch triệt phá đường dây buôn bán vừa công bố, thuật ngữ "người tình" (lover-boy) một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động. Đây không phải là một hiện tượng đơn lẻ mà đã phát triển thành một mô hình kinh doanh tội phạm có tính hệ thống, khai thác triệt để những lỗ hổng tâm lý và kinh tế của phụ nữ tại lục địa già.

Không cần những cuộc bắt cóc hay đe dọa công khai ngay từ đầu, thủ đoạn "lover-boy" đang trở thành phương thức tuyển mộ tinh vi và tàn nhẫn của các băng nhóm buôn bán tình dục tại châu Âu, biến sự tổn thương tâm lý thành xiềng xích giam cầm nạn nhân.

Phương thức "lover-boy" được vận hành như một quá trình thao túng tâm lý, thường trải qua 4 giai đoạn:

Thứ nhất, săn tìm và tiếp cận mục tiêu. Các đối tượng tuyển mộ thường là những nam giới trẻ tuổi, có ngoại hình ưa nhìn và khả năng giao tiếp khéo léo. Chúng không chọn nạn nhân ngẫu nhiên mà nhắm vào nhóm phụ nữ hoặc trẻ vị thành niên dễ bị tổn thương: người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thiếu thốn tình cảm gia đình, từng chịu sang chấn tâm lý hoặc đang khao khát đổi đời. Các nền tảng mạng xã hội (Instagram, TikTok, Snapchat) và ứng dụng hẹn hò là "địa bàn săn mồi" lý tưởng.

Thứ hai, "dội bom" tình yêu và cô lập. Kẻ thủ ác đóng vai một người bạn trai hoàn hảo, chu đáo, sẵn sàng chi tiền mua quà tặng đắt đỏ và vẽ ra viễn cảnh tương lai rực rỡ tại Tây Âu. Song song với việc tạo dựng sự lệ thuộc cảm xúc tuyệt đối, đối tượng từng bước cắt đứt mối liên hệ của nạn nhân với gia đình và bạn bè, khiến nạn nhân tin rằng "người yêu" là chỗ dựa duy nhất trên đời.

Thứ ba, chuyển dịch địa bàn và tạo nợ. Khi lòng tin đã chín muồi, kẻ thủ ác rủ nạn nhân ra nước ngoài (thường là các quốc gia Tây Âu có mức sống cao như Đức, Áo, Hà Lan, Anh hoặc Ireland) với lý do đi du lịch, tìm việc làm thu nhập cao hoặc xây dựng tổ ấm mới. Ngay khi qua biên giới, giấy tờ tùy thân của nạn nhân bị thu giữ, đồng thời họ bị gán cho những khoản "nợ" khổng lồ từ chi phí đi lại, ăn ở.

Cuối cùng, khai thác và khống chế tâm lý.Kẻ "người tình" đột ngột thay đổi thái độ, viện cớ gặp khủng hoảng tài chính, bị xã hội đen đe dọa hoặc nợ nần chồng chất để cầu xin nạn nhân "tạm thời bán dâm để cứu anh". Từ sự tự nguyện ban đầu vì tình yêu mù quáng, nạn nhân nhanh chóng bị đẩy vào vòng xoáy bạo lực thể xác, đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm và bóc lột tình dục tại các nhà thổ hoặc căn hộ thuê ngắn hạn.

Bắt giữ thẩm vấn tội phạm.

Thách thức lớn nhất đối với lực lượng hành pháp châu Âu nằm ở rào cản tâm lý của chính nạn nhân. Khác với những người bị bắt cóc luôn tìm cách trốn chạy và tố giác, nhiều nạn nhân của bẫy "lover-boy" mang hội chứng Stockholm (nạn nhân bị lạm dụng hình thành sự đồng cảm, gắn bó tình cảm, thậm chí bảo vệ và bênh vực chính kẻ bắt cóc) hoặc vẫn nuôi hy vọng kẻ bóc lột thực sự yêu mình. Sự xấu hổ, mặc cảm tội lỗi và nỗi sợ bị gia đình ruồng bỏ khiến họ từ chối hợp tác với cảnh sát, thậm chí đứng ra bảo vệ kẻ thủ ác trước tòa.

Bên cạnh đó, các đường dây này thường tổ chức theo mô hình gia đình hoặc mạng lưới khép kín. Tiền thu được từ việc bóc lột ở Tây Âu được rửa qua các giao dịch tiền mặt, bất động sản hoặc xe sang tại quê nhà, khiến việc truy vết dòng tiền gặp nhiều trở ngại.

Cảnh sát các nước EU hiện phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia tâm lý và tổ chức xã hội ngay trong các đợt đột kích giải cứu. Việc bố trí nơi ở bí mật và an toàn, hỗ trợ pháp lý và trị liệu sang chấn giúp nạn nhân từng bước thoát khỏi sự thao túng tinh thần, đủ dũng khí đứng ra làm chứng.

Tại nhiều quốc gia châu Âu như Hà Lan hay Romania, nhận diện dấu hiệu của "lover-boy" và an toàn trên không gian mạng đã được đưa vào các chương trình giáo dục học đường nhằm trang bị "kháng thể tâm lý" cho thanh thiếu niên trước khi các đối tượng tuyển mộ kịp tiếp cận.

"Cuộc chiến" chống lại thủ đoạn "lover-boy" cho thấy một thực tế khắc nghiệt của tội phạm hiện đại: Biên giới địa lý tại châu Âu có thể mở rộng để thúc đẩy tự do đi lại. Tuy nhiên, nếu thiếu những hàng rào bảo vệ về tâm lý, pháp lý và sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, chính không gian mở ấy lại trở thành "mảnh đất" màu mỡ cho những kẻ buôn người.

Nguồn: Europol