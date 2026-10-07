Triệt phá đường dây buôn bán trái phép thuốc, thiết bị y tế

Cụ thể, các bị can: Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm, Nguyễn Anh Tài bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điều 190, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung, Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Điều 190, khoản 2 - Bộ luật Hình sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) phát hiện, làm rõ đường dây do Trần Minh Đức (sinh năm 1989, trú tại phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội) cầm đầu, tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngày 20/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại thành phố Hà Nội và 1 địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm (thiết bị y tế, thuốc) gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ trong quá trình thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt (thành phố Hà Nội). Đối tượng này thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua các loại filler, botox và sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Đáng chú ý, Trần Minh Đức mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, đối tượng này mua vỏ chai chưa có hoạt chất, nhãn mác, bao bì và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Hàng hóa sau khi hoàn thiện được chuyển về nhiều kho, cơ sở trên địa bàn Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh để bảo quản, phân phối. Lực lượng chức năng xác định từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng này đã kinh doanh, buôn bán trái phép hàng triệu sản phẩm, tương đương doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng chức năng xác định, các đối tượng trên không có Chứng chỉ hành nghề dược, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định; hàng hóa được lưu kho tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không đủ điều kiện bảo quản. Các đối tượng này cũng không nhận được sự ủy quyền phân phối sản phẩm của các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.