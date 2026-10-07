Triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm, thiết bị y tế thu lợi hàng tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan cảnh sát điều tra (Ảnh CAHN).

Phương thức sản xuất, san chiết thuốc

Qua công tác nắm tình hình, xác minh, đấu tranh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội phát hiện đường dây do Trần Minh Đức (SN 1989, trú tại phường Đại Mỗ, TP Hà Nội) cầm đầu. Nhóm này tổ chức sản xuất, san chiết, đóng gói, buôn bán các sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế sử dụng trong lĩnh vực thẩm mỹ.

Theo Công an TP Hà Nội, đường dây đã hoạt động trong thời gian dài, tổ chức chặt chẽ, kinh doanh số lượng hàng hóa lớn và bước đầu được xác định thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Trước đó (ngày 20/8/2026), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và 1 địa điểm tại TP Hồ Chí Minh, thu giữ 122.972 sản phẩm là thuốc, thiết bị y tế, gồm filler, botox, meso, thuốc tê và các sản phẩm hỗ trợ thực hiện thủ thuật thẩm mỹ.

Một số sản phẩm tang vật vụ án (Ảnh CAHN).

Kết quả điều tra xác định Trần Minh Đức là chủ 3 địa điểm kinh doanh tại phường Hà Đông và phường Thanh Liệt. Đức thông qua các mối quan hệ xã hội để đặt mua filler, botox và các sản phẩm liên quan về bán kiếm lời.

Đáng chú ý, Đức mua cả hàng thành phẩm và bán thành phẩm chưa có tem nhãn, vỏ bao bì. Đối với hàng bán thành phẩm, Đức mua vỏ chai, nhãn mác, bao bì và các lọ chứa nguyên liệu dung tích lớn, sau đó chỉ đạo Đỗ Đức Minh thực hiện san chiết, đóng gói, dán nhãn trước khi đưa ra thị trường.

Sau khi hoàn thiện, hàng hóa được chuyển về nhiều kho, cơ sở tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để bảo quản, phân phối.

Cơ quan công an bước đầu làm rõ, từ năm 2025 đến ngày 20/8/2026, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, với doanh thu khoảng trên 500 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng không có Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định. Hàng hóa được lưu kho tại các địa điểm chưa được cấp phép kinh doanh về y tế, không bảo đảm điều kiện bảo quản.

Ngoài ra, các đối tượng không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm.

Đến ngày 4/9/2026, Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự ngành, lĩnh vực y tế - Sở Y tế ban hành Kết luận định giá tài sản số 05 xác định tổng trị giá số hàng hóa thu giữ là hơn 74 tỷ đồng.

Khởi tố 21 bị can về tội Buôn bán hàng cấm

Theo kết quả xác minh, hành vi của các đối tượng được xác định là Buôn bán hàng cấm, quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung các năm 2017 và 2025.

Ngày 7/9 và 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Buôn bán hàng cấm” (là thuốc, thiết bị y tế), xảy ra tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, đồng thời khởi tố 21 bị can.

Một số tang vật vụ án.

Trong đó, Trần Minh Đức, Đỗ Đức Minh, Nguyễn Bá Đông, Nguyễn Văn Bửu, Trần Hữu Thắng, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Nam, Phương Văn Minh, Nguyễn Hữu Long, Đỗ Đức Cường, Lưu Đại Tôn, Nguyễn Đức Tâm và Nguyễn Anh Tài bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm đ khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng Nguyễn Trung Thành, Nghiêm Xuân Nam, Nguyễn Tường Minh Vương, Vũ Hồng Giang, Tôn Tâm Trí, Bùi Đức Trung và Lê Thiên Hoàng bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm i khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến buôn bán hàng hóa giả, sản phẩm được “phù phép” trước khi đưa ra thị trường, mới đây (ngày 5/10/2026), Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội cho biết, vừa phối hợp các lực lượng chức năng vừa triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bổ sung có dấu hiệu giả mạo; thu giữ hơn 1,2 triệu sản phẩm viên sủi các loại. Đáng chú ý, kết quả kiểm nghiệm cho thấy hàm lượng chất bảo quản Natri Benzoat trong các sản phẩm vượt ngưỡng cho phép từ 20 đến 33 lần.

Các vụ việc trên đang được Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng và các nội dung liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.