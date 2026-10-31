Công an TP. Đồng Nai triệt phá đường dây bán hàng livestream lừa dối khách hàng. (Ảnh: CA cung cấp)

Tính đến nay, tổng số đối tượng đã bị khởi tố liên quan đến vụ án này là 9 đối tượng với các tội “Lừa dối khách hàng”, “Mua bán hóa đơn trái phép” và “Trốn thuế”.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP. Đồng Nai phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, hóa mỹ phẩm với số lượng lớn, nguồn gốc hàng hóa không rõ ràng nên đã xác lập Chuyên án để đấu tranh.

Tiến hành xác minh, cơ quan chức năng xác định các sản phẩm được nhóm đối tượng này sử dụng để kinh doanh có dấu hiệu kém chất lượng. Đáng chú ý, một số sản phẩm đã bị Sở Y tế TP. Hà Nội ra Quyết định thu hồi số công bố nhưng vẫn được các đối tượng che giấu thông tin, tiếp tục đưa ra thị trường để tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính.

Các đối tượng bị bắt nằm trong chuyên án.

Để ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm pháp luật của nhóm đối tượng, ngày 6/8/2026, Công an TP. Đồng Nai phối hợp cùng Công an TP.HCM và các Sở ban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, khám xét đồng loạt 3 địa điểm kinh doanh trên địa bàn TP. Đồng Nai và TP.HCM; đồng thời thu giữ nhiều loại sản phẩm cùng tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhóm đối tượng để phục vụ công tác điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra xác định vào cuối năm 2022, Đinh Mã Hoài Nam (SN 1991, thường trú: thôn 14, xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk) thành lập Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà (địa chỉ trụ sở tại tổ 2, khu phố Thanh Hòa, phường An Lộc, TP. Đồng Nai) để phục vụ cho việc kinh doanh bán hàng online.

Hỗ trợ Nam trong việc Livestream trên ứng dụng Facebook để giới thiệu thông tin sản phẩm cho người tiêu dùng là Đinh Thị Hiền Vy (chị ruột Nam, SN 1985, thường trú: 420, Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM).

Mặc dù biết ngày 10/10/2025 Sở Y tế TP. Hà Nội đã có Quyết định số 2097/QĐ-SYT thu hồi số công bố đối với 4 sản phẩm gồm: Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP, nhưng nhóm đối tượng tiến hành che dấu thông tin và tiếp tục giới thiệu sản phẩm trên phiên Livestream bán hàng cho người tiêu dùng.

Các đối tượng khai nhận tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đồng Nai.

Kết quả, Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà tiêu thụ được tổng cộng 14.434 sản phẩm đã bị thu hồi số công bố, thu lợi bất chính với số tiền lớn.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phát hiện Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà kê khai không đúng về doanh số bán hàng, có dấu hiệu trốn thuế; đồng thời công ty này đã sử dụng bất hợp pháp hơn 130 hóa đơn giá trị gia tăng để móc nối, bán cho một số doanh nghiệp trên địa bàn Đồng Nai và TP.HCM để hợp thức hóa các dòng tiền kinh doanh.

Đối với Đinh Mã Hoài Nam - Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà, trong quá trình điều tra Nam đã khai nhận trước khi thành lập doanh nghiệp thì Nam đã thực hiện việc kinh doanh online và bán được số lượng hàng hóa có tổng giá trị hơn 22 tỷ đồng nhưng không thực hiện việc kê khai, nộp thuế theo quy định.

Công an TP. Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra, niêm phong và thu giữ 185 thùng hàng hóa.

Hiện Công an TP. Đồng Nai đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng vụ án để làm rõ các hành vi và số đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

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Công an TP. Đồng Nai đề nghị người tiêu dùng mua các sản phẩm Chấm nhức răng VP, Liền sẹo VP, Nhiệt miệng VP, Nước súc miệng VP từ Đinh Thị Hiền Vy và Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thanh Trà liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát Kinh tế) và Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an TP. Đồng Nai, để cung cấp thông tin tài liệu tang vật, hỗ trợ Cơ quan điều tra có cơ sở bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng.