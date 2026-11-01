Triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy tại chung cư The Sóng, khởi tố 23 đối tượng

Đối tượng trong vụ án lấy lời khai tại cơ quan Công an.

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/12/2025 của Thành ủy TP.HCM về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030, Công an phường Vũng Tàu đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Phòng PC04 phát hiện, đấu tranh và xử lý một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, Công an phường Vũng Tàu phát hiện những dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng, số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu. Nhận định đây có thể là địa điểm bị các đối tượng lợi dụng để tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy, cấp ủy, Ban Chỉ huy Công an phường đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phối hợp Phòng PC04 triển khai kiểm tra, đấu tranh.

Khoảng 3 giờ ngày 3/10/2026, Công an phường Vũng Tàu phối hợp Phòng PC04 tiến hành kiểm tra một căn hộ tại chung cư The Sóng, phát hiện 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một gói nylon chứa chất bột màu trắng cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy tại căn hộ và mua số ma túy này từ một đối tượng khác.

Từ những thông tin thu thập được, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 tiếp tục phối hợp mở rộng điều tra, tập trung truy xét nguồn cung ma túy và các đối tượng có liên quan. Quá trình xác minh đã phát hiện thêm 4 đối tượng có dấu hiệu mua bán trái phép chất ma túy, gồm: Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương.

Đồng thời, lực lượng chức năng tiếp tục truy xét, triệu tập thêm 22 đối tượng để xác minh, làm rõ vai trò và hành vi của từng người trong vụ việc.

Đáng chú ý, chỉ trong thời gian chưa đầy 3 ngày, hai lực lượng đã mở rộng điều tra, truy xét và triệu tập tổng cộng 30 đối tượng liên quan. Dù thời gian gấp rút, địa bàn xác minh rộng, các đối tượng cư trú phân tán, Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04 vẫn phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thu thập tài liệu, chứng cứ, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Các đối tượng trong vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 23 đối tượng để điều tra về các tội: “Sử dụng trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố chứng cứ, làm rõ vai trò của các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định.

Kết quả đấu tranh vụ việc cho thấy hiệu quả trong công tác phối hợp giữa Công an phường Vũng Tàu và Phòng PC04, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu trong triển khai nhiệm vụ phòng, chống ma túy ngay từ cơ sở.

Trong đó, lực lượng Công an phường giữ vai trò nòng cốt trong công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, chủ động phát hiện dấu hiệu tội phạm; Phòng PC04 phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh, mở rộng điều tra và truy xét các đối tượng liên quan.

Xác định phòng, chống ma túy là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, Ban Chỉ đạo 26 phường Vũng Tàu tiếp tục chú trọng phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, gắn trách nhiệm của từng lực lượng với công tác quản lý địa bàn, phòng ngừa và đấu tranh xử lý tội phạm. Trong đó, việc kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa từ sớm, từ xa với phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là giải pháp quan trọng.

Việc kịp thời phát hiện, đấu tranh và mở rộng điều tra vụ việc tại chung cư The Sóng là kết quả cụ thể trong triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU của Thành ủy TP.HCM, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở, góp phần xây dựng phường Vũng Tàu an toàn, không ma túy, hướng đến mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.