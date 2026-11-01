Triệt phá điểm tổ chức sử dụng ma túy tại chung cư The Sóng

Qua công tác nắm tình hình và rà soát các địa điểm có nguy cơ cao, Công an phường Vũng Tàu phát hiện nhiều dấu hiệu nghi vấn tại chung cư The Sóng (số 28 Thi Sách, phường Vũng Tàu). Ban Chỉ huy Công an phường đã lập kế hoạch, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra đột xuất một căn hộ tại chung cư The Sóng, bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Nguyễn Hải Trường, Nguyễn Đức Huy, Lê Thị Thùy Hương và Bùi Thị Thảo Nhi đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một số đối tượng bị bắt giữ.

Kết quả xét nghiệm nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, Công an thu giữ 1 gói nylon chứa chất bột màu trắng và bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã mua ma túy từ bên ngoài đưa vào căn hộ để cùng tổ chức sử dụng.

Kiên quyết truy xét tận gốc nguồn cung, Công an phường Vũng Tàu và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục mở rộng điều tra, phát hiện thêm 4 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy gồm: Kim Toàn Quý, Ngô Thị Mỹ Linh, Ngô Bùi Lệ Thủy và Phạm Thị Thùy Dương. Đồng thời, lực lượng chức năng đã khẩn trương triệu tập thêm 22 đối tượng liên quan để xác minh, làm rõ hành vi vi phạm.

Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, lực lượng phá án đã triệu tập, làm việc với tổng cộng 30 đối tượng, củng cố đầy đủ tài liệu, chứng cứ.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 23 đối tượng về các hành vi Sử dụng trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Mua bán trái phép chất ma túy; đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng còn lại theo quy định của pháp luật.