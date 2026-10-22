Triệt phá điểm giăng bẫy chim di cư trái phép

Vị trí phát hiện bẫy chim di cư tại khu Mũi Ngọc.

Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Quảng Ninh) chủ trì, phối hợp với Công an phường Móng Cái 1 và Hạt Kiểm lâm khu vực 5 tiến hành kiểm tra từ nguồn tin báo.

Tại hiện trường, lực lượng liên ngành phát hiện 1.300m lưới cước, 26 cọc tre cố định và 8 con chim xốp giả được sử dụng làm mồi nhử các đàn chim di cư.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tháo dỡ toàn bộ số công cụ trên và tổ chức tiêu hủy theo quy định.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm đếm và tháo dỡ công cụ săn bắt chim trái phép.

Khu vực Mũi Ngọc là điểm dừng chân quen thuộc của nhiều loài chim di cư theo mùa. Việc giăng lưới săn bắt chim tự nhiên không chỉ đe dọa các loài động vật hoang dã mà còn ảnh hưởng đến đa dạng sinh học tại địa phương.

Bên cạnh xử lý vi phạm, lực lượng công an và kiểm lâm còn trực tiếp tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.