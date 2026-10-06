Triệt phá cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng triệu lọ C sủi giả

Cơ quan điều tra thực hiện các quyết định tố tụng đối với đối tượng Nguyễn Thế Vinh (đứng giữa).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (Cty Vintechpharm, tại xã Hồng Vân, TP Hà Nội) do Nguyễn Thế Vinh làm Giám đốc, có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố.

Đến ngày 17-8-2025, Phòng CSKT phối hợp các lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp cơ sở sản xuất của Cty Vintechpharm, phát hiện nội dung bản công bố sản phẩm không trùng khớp với nhãn hàng hóa, hồ sơ công bố chưa đầy đủ; đồng thời tạm giữ, niêm phong 1.224.500 sản phẩm viên sủi tại cơ sở sản xuất và 3 cơ sở, quầy thuốc đã mua hàng.

Kết quả phân tích 4 mẫu sản phẩm tại các cơ quan kiểm nghiệm cho thấy Natri Benzoat có hàm lượng từ 4,18% đến 6,78%, trong khi mức cho phép theo quy định là không quá 0,2%, vượt từ 20 đến 33 lần. Đáng chú ý, một số thành phần như Vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không được phát hiện trong sản phẩm.

Cán bộ Công an kiểm tra thực phẩm giả do Cty Vintechpharm sản xuất.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường với giá từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử, như: TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm còn được quảng cáo với những công dụng như tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan, trong đó có đối tượng sử dụng là trẻ em.

Đến ngày 24-9-2026, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Vinh và 3 đồng phạm để điều tra về hành vi: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”; cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm giam đối với Nguyễn Thế Vinh.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cũng đề nghị các cá nhân, tổ chức từng mua, sử dụng các sản phẩm C Sủi mang nhãn hiệu MULTIVITAMIN PRO, ACTISO RÂU NGÔ – RAU MÁ, ACTISO PRO do Cty Vintechpharm cung cấp, khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an TP Hà Nội (địa chỉ số 356- Vạn Xuân, xã Hoài Đức, TP Hà Nội) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.