Ngày 28/11, Công an phường Phước Tân (TP. Đồng Nai) cho biết, trước yêu cầu chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Phước Tân đã phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động san chiết, nạp và tiêu thụ gas không rõ nguồn gốc.

Công an phường Phước Tân, TP. Đồng Nai họp triển khai nhiệm vụ, phân công lực lượng trước giờ hành động. (Ảnh: Duy Phước)

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan nhiều đối tượng, nhiều địa bàn, Ban lãnh đạo Công an phường đã kịp thời báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo; trên cơ sở đó, chuyên án trinh sát bí số 1026CT được xác lập, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, quyết tâm đấu tranh, làm rõ, bóc gỡ toàn bộ đường dây.

Ngày 14/11, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố, Công an phường Phước Tân chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế và Công an các đơn vị, địa phương đồng loạt tiến hành kiểm tra nhiều địa điểm tại các xã, phường, trong đó có Phước Tân, Long Bình, Tân Triều, Xuân Đường, Tà Lài và các địa bàn khác trên TP. Đồng Nai.

Qua kiểm tra, phát hiện, thu giữ 6 xe ô tô tải các loại, 3 xe tải bồn chở gas LPG, hơn 1.700 bình gas, hơn 19.000 niêm màng co các loại, hơn 700 tem chống hàng giả cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất, buôn bán gas giả.

Phương tiện, thiết bị tại điểm chiết nạp.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 7/2026, Lê Quý Thượng và Lương Xuân Chiến thuê nhà kho tại khu phố 13, phường Long Bình, TP. Đồng Nai để tổ chức bơm, san chiết, nạp gas trái phép.

Trong đó, đối tượng Lê Quý Thượng giữ vai trò chủ mưu, bỏ vốn, tổ chức nguồn cung và chỉ đạo hoạt động; đối tượng Lương Xuân Chiến trực tiếp quản lý, điều hành tại kho, thuê nhân công, tổ chức nhập và xuất hàng.

Các đối tượng trong đường dây có mối quan hệ gia đình, phân công nhiệm vụ cụ thể, khép kín từng công đoạn, từ san chiết, nạp gas, đóng niêm màng co, tem chống giả của nhiều thương hiệu gas được pháp luật bảo hộ đến việc quảng cáo, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm, nhằm hợp thức hóa gas không rõ nguồn gốc để đưa ra thị trường nhằm thu lợi bất chính.

Riêng đối tượng Lê Quý Thượng được xác định đã mua khoảng 106,7 tấn gas, trị giá khoảng 3,073 tỷ đồng; giá trị tiêu thụ tính theo giá bán lẻ bình quân khoảng 4,801 tỷ đồng, ước tính thu lợi bất chính khoảng 1,728 tỷ đồng.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Công an phường Phước Tân đã hoàn tất hồ sơ bàn giao các đối tượng cùng tang vật, tài liệu liên quan cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đồng Nai để điều tra, xử lý theo quy định.

Hệ thống trụ bơm, san chiết gas và phương tiện được sử dụng để chứa khí gas.

Từ kết quả đấu tranh chuyên án 1026CT, có thể thấy công tác phòng, chống tội phạm kinh tế, hàng giả không chỉ nhằm bảo vệ trật tự quản lý kinh tế và quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Mỗi đường dây vi phạm được phát hiện, mỗi nguồn hàng không bảo đảm được ngăn chặn là một nguy cơ tiềm ẩn được loại bỏ, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh.

Công an phường Phước Tân đồng thời đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc cung cấp nguồn gas cho Lê Quý Thượng chủ động đến trình diện, phối hợp với Cơ quan điều tra làm rõ toàn bộ nội dung vụ việc.

Người dân khi phát hiện dấu hiệu sản xuất, sang chiết, kinh doanh, vận chuyển gas trái phép hoặc hàng hóa có dấu hiệu giả mạo cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý theo quy định.