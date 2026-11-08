Triệt phá chuyên án ma túy lớn, bắt hơn 100 đối tượng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Đồng Nai phát hiện 2 nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn TP Đồng Nai. Các nhóm do Nguyễn Đình Tin (sinh năm 1987, trú TP Đồng Nai) và Nguyễn Ngọc Tâm (sinh năm 1973, trú tỉnh Nghệ An) cầm đầu.

Qua quá trình xác minh, xác định Nguyễn Đình Tin và Nguyễn Ngọc Tâm mua ma túy của Hoàng Trần Hiệp (sinh năm 1991, trú tại tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội “mua, bán trái phép chất ma túy”.

Tang vật ma túy cơ quan Công an thu giữ.

Lúc 6 giờ 30 phút ngày 27-10-2026, lực lượng chức năng bắt giữ Hoàng Trần Hiệp khi đối tượng chuẩn bị lên xe ô tô gắn biển số giả 17A-077.45 tại phường Bình Phước, TP Đồng Nai; thu giữ 18kg ma túy đá, 5 bánh heroin, 1,8kg ketamin, 1.800 viên hồng phiến, 1 khẩu súng, 5 viên đạn cùng nhiều tang vật khác.

Sau khi bắt giữ Hoàng Trần Hiệp, các tổ công tác đã đồng loạt triển khai triệu tập, bắt giữ 104 đối tượng có hành vi mua, bán trái phép chất ma túy.

Bước đầu, Hoàng Trần Hiệp và đồng phạm khai nhận từ tháng 8-2026 đến khi bị bắt giữ đã giao dịch 107kg ma túy tổng hợp các loại, 10 bánh heroin và 1.800 viên hồng phiến.

Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an và các đơn vị, địa phương có liên quan đấu tranh mở rộng chuyên án, củng cố tài liệu, chứng cứ xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.