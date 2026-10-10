Triệt phá các vụ án làm sai lệch kết quả quan trắc môi trường

Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố 5 vụ án và bắt tạm giam 21 bị can về các tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự. Ảnh: CA

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế - PC03) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an tổ chức điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này.

Ngày 24/9, hơn 250 cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố được chia thành 5 tổ công tác, đồng loạt khám xét 6 địa điểm thuộc 5 doanh nghiệp, đơn vị gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Đại Phú; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Tiêu chuẩn QCVN Việt Nam; Trung tâm Công nghệ Môi trường (CEFINEA); Trung tâm Phân tích và Đo đạc Môi trường Phương Nam; Công ty Cổ phần Kiểm nghiệm Thực phẩm và Môi trường Navitek.

Công an khám xét các doanh nghiệp. Ảnh: CA

Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ 288 thùng tài liệu, 163 bộ vi xử lý máy tính (CPU), 3 USB, 4 ổ cứng, 7 thiết bị phân tích chỉ tiêu môi trường và 22 con dấu các loại. Cơ quan điều tra cũng mời làm việc 158 người liên quan và một số doanh nghiệp sử dụng hóa đơn để thu thập tài liệu phục vụ điều tra.

Qua điều tra, khai thác dữ liệu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao trong quá trình quản lý, phân tích, kiểm tra để chỉnh sửa thông số môi trường vượt quy chuẩn thành đạt quy chuẩn hoặc thấp hơn kết quả thực tế. Các hành vi vi phạm được tổ chức, phân công thực hiện chặt chẽ, tinh vi.

Khi bị phát hiện, một số đối tượng tìm cách tiêu hủy hoặc làm thay đổi tài liệu, chứng cứ điện tử, chứng cứ vật chất và dữ liệu liên quan nhằm che giấu hành vi vi phạm. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã thu thập, củng cố chứng cứ, quyết định khởi tố 5 vụ án và bắt tạm giam 21 bị can về các tội “Giả mạo trong công tác” theo Điều 359 và “Mua bán trái phép hóa đơn” theo Điều 203 Bộ luật Hình sự.

Công an khám xét trong các doanh nghiệp. Ảnh: CA

Các bị can gồm giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường và một số cá nhân thuộc doanh nghiệp ở lĩnh vực khác. Theo cơ quan điều tra, các đối tượng này còn liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa chi phí phát sinh.

Đây là vụ án có tính chất phức tạp, hành vi vi phạm kéo dài, liên quan nhiều công đoạn trong quy trình quan trắc, phân tích và phát hành kết quả môi trường. Việc làm sai lệch kết quả không chỉ ảnh hưởng đến tính trung thực, khách quan của hoạt động kiểm nghiệm mà còn tiềm ẩn nguy cơ che giấu tình trạng ô nhiễm, gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và ảnh hưởng đến quyền lợi cộng đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khuyến cáo các doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực quan trắc, kiểm nghiệm, phân tích môi trường phải chấp hành nghiêm quy định pháp luật, bảo đảm tính trung thực, khách quan và chính xác của kết quả; không can thiệp, chỉnh sửa, làm sai lệch số liệu vì lợi ích kinh tế hoặc theo yêu cầu của khách hàng. Các tổ chức, cá nhân khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong hoạt động quan trắc, kiểm nghiệm môi trường cần kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho cơ quan Công an để xác minh, xử lý.