Triệt phá các nhóm tín dụng đen trá hình dịch vụ cho thuê vàng tại TP.HCM

Thực hiện chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an về quyết liệt quản lý, đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an TP.HCM đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm nghi vấn, phát hiện nhiều nhóm thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh đăng ký dịch vụ cho thuê đồ dùng, trang sức nhưng thực chất tổ chức cho vay lãi nặng dưới hình thức "cho thuê vàng".

Các đối tượng núp bóng doanh nghiệp cho thuê vàng để hoạt động cho vay lãi nặng. Ảnh: CA TP.HCM cung cấp.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an cơ sở và các đơn vị, địa phương đã đồng loạt kiểm tra 8 địa điểm trên địa bàn TP.HCM. Các đối tượng thuê địa điểm, treo biển hiệu, trưng bày vàng, trang sức; lập Facebook, website quảng cáo "cho thuê vàng nhanh", "cho thuê vàng trả góp".

Khách vay phải cung cấp căn cước, thông tin định danh điện tử, sao kê tài khoản, thông tin nơi ở, việc làm và thu nhập để thẩm định. Số tiền vay được quy đổi thành vàng rồi ký "hợp đồng cho thuê tài sản"; người vay nhận vàng để bán lấy tiền, phải trả lãi theo ngày và hoàn trả vàng hoặc tiền tương ứng khi đến hạn.

Để che giấu lãi suất, các đối tượng chia tiền lãi thành "phí thuê vàng", "phí hồ sơ", "phí dịch vụ", "phí gia hạn", thu trước tiền lãi và thu thêm phí khi tái ký hợp đồng. Đáng chú ý, có doanh nghiệp lập hợp đồng cho thuê vàng kèm váy dự tiệc, ghi tiền thuê váy cao để che giấu lãi vay. Một số nhóm góp vốn, phân công nhân viên, sử dụng phần mềm và nhóm để quản lý khách vay, dòng tiền. Có trường hợp lãi suất lên đến hơn 500%/năm.

Điển hình, từ vụ việc do Tổ 363 Công an phường Bình Quới phát hiện qua tuần tra ngày 29/9/2026, Phòng Cảnh sát hình sự làm rõ nhóm do Lê Thành Long trực tiếp điều hành và Nguyễn Anh Tuấn góp vốn, sử dụng vỏ bọc các hộ kinh doanh Đại Phát Gold và Thịnh Vượng Gold. Từ tháng 5/2026, nhóm đã cho 146 người vay qua 206 hợp đồng, tổng cộng hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4,18 tỷ đồng; lãi suất khoảng 292% đến 544,78%/năm.

Một doanh nghiệp lợi dụng vỏ bọc để hoạt động cho vay lãi nặng. Ảnh: CA TP.HCM cung cấp.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhiều nhóm khác như Công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Anh JEWELRY, Công ty trách nhiệm hữu hạn An Phát JEWELRY, Chi nhánh Công ty cổ phần FASHION VIP 999, Công ty THT, Công ty trách nhiệm hữu hạn LT3 LUXURY và Hộ kinh doanh Hoàng Kim 9999. Các nhóm này hoạt động với phương thức tương tự, lập hợp đồng giả cách cho thuê vàng, thu nhiều loại phí và chiếm đoạt lợi nhuận bất chính từ người vay.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", khởi tố bị can, bắt tạm giam 36 đối tượng có liên quan.

Quá trình điều tra còn thu thập thông tin về việc các đối tượng liên hệ với nhiều công ty, hộ kinh doanh dịch vụ cho thuê vàng tại TP.HCM và một số tỉnh, thành khác. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục xác minh, không loại trừ khả năng tồn tại những đường dây cho vay lãi nặng hoạt động theo phương thức tương tự, đồng thời củng cố chứng cứ về dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản của một số đối tượng.

Một trong số vật chứng liên quan đến vụ việc. Ảnh: CA TP.HCM cung cấp.

Công an TP.HCM khẳng định đăng ký kinh doanh hoặc hợp đồng "cho thuê vàng" không thể trở thành "lá chắn pháp lý" cho hành vi cho vay lãi nặng. Mọi trường hợp lợi dụng vỏ bọc doanh nghiệp để hoạt động phạm tội đều bị xử lý nghiêm. Người dân cần cảnh giác với quảng cáo "cho thuê vàng", "vay nhanh" trên mạng xã hội; tìm hiểu kỹ lãi suất, phí và bản chất hợp đồng, kịp thời trình báo Cơ quan Công an khi phát hiện vi phạm.