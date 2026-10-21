Triệt phá băng trộm 'nhí' thực hiện hàng loạt phi vụ liên tiếp trong vài ngày

Cơ quan công an đã triệu tập các đối tượng đến trụ sở để làm việc, gồm: Trần A.K (SN 2012), Bùi A.Q (SN 2012), Trần M.Q (SN 2012), Đỗ Đ.M (SN 2010) và Phạm Tiến Đạt (SN 2008, cùng trú tại TP Hà Nội).

Các đối tượng trộm tại hiện trường. Ảnh: CAHN

Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm: Từ ngày 11 đến 15/9/2026, 5 đối tượng đã bàn bạc, lợi dụng đêm tối để trộm cắp tài sản lấy tiền tiêu xài và đã thực thực hiện các vụ trộm tiền, điện thoại tại phố Dã Tượng; trộm xe máy Honda Vision tại khu vực Sunshine City; đột nhập nhà hàng trên phố Phan Chu Trinh lấy tiền và điện thoại; trộm xe Honda Wave tại số 531 Kim Mã.

Đáng chú ý, Đỗ Đ.M. đã có tiền án, tiền sự liên quan đến trộm cắp tài sản và từng bị Công an phường Hoàn Kiếm bắt giữ ngày 26/2/2026 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Căn cứ kết quả xác minh, Trần A.K, Bùi A.Q và Trần M.Q bị xử lý hành chính về hành vi trộm cắp tài sản chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm a khoản 1 Điều 18 Nghị định 282/2025/NĐ-CP.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Đỗ Đ.M. và Phạm Tiến Đạt về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.