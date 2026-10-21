Triệt phá băng nhóm thuê bao cả khách sạn để lừa đảo xuyên quốc gia quy mô lớn

Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ 118 đối tượng, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 21/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 84 đối tượng về các tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 290 và “tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” theo Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Zhao Xuefeng (còn gọi là Đông), quốc tịch Trung Quốc, được xác định là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp điều hành tổ chức tội phạm.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một nhóm người nước ngoài mang nhiều quốc tịch thuê toàn bộ khách sạn Văn Hoa, tại phường Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa để lưu trú.

Nhóm này có biểu hiện sinh hoạt khép kín, bố trí người canh gác nghiêm ngặt, hạn chế người lạ tiếp cận, có dấu hiệu hoạt động vi phạm pháp luật.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy phần lớn các đối tượng từng sinh sống tại Lào và Campuchia; trong đó có người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, có đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài.

Khi nhập cảnh, các đối tượng mang theo số lượng lớn máy tính, thiết bị viễn thông dưới hình thức thiết bị đã qua sử dụng.

Cơ quan An ninh điều tra xác định tổ chức này có hơn 100 đối tượng thuộc nhiều quốc tịch, hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của Zhao Xuefeng, sinh năm 1987, quốc tịch Trung Quốc.

Ngoài nhóm trực tiếp thực hiện các kịch bản lừa đảo, tổ chức còn có các bộ phận chuyên trách quản lý thiết bị, nhân sự, tài chính, hậu cần và phiên dịch.

Đáng chú ý, các đối tượng phân chia hoạt động thành 6 phòng, mỗi phòng tập trung vào những thị trường và phương thức lừa đảo khác nhau. Các thủ đoạn chủ yếu gồm dụ dỗ đầu tư tài chính, tiền điện tử, cá cược thể thao trực tuyến, giả mạo tuyển dụng và giao nhiệm vụ trực tuyến có trả thưởng.

Đối tượng bị nhắm đến tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Theo cơ quan điều tra, dù sử dụng các kịch bản khác nhau, các đối tượng đều tìm cách tiếp cận, tạo dựng lòng tin rồi dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền. Cụ thể, với thủ đoạn dụ dỗ đầu tư ngoại hối, nhóm đối tượng nhắm đến phụ nữ Đài Loan trên 40 tuổi, sử dụng dữ liệu khách hàng để kết bạn, nhắn tin qua các ứng dụng liên lạc, sau đó mời đầu tư trên nền tảng MGX.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có 28 đối tượng quốc tịch Trung Quốc liên quan đến hoạt động này.

Tại thị trường Hàn Quốc, các đối tượng giả danh nhân viên Công ty Nexuswh Investment, tư vấn đầu tư cổ phiếu, hướng dẫn khách hàng tải ứng dụng, nạp tiền và giao dịch. Khi nạn nhân có nhu cầu rút tiền hoặc không thể tiếp tục đầu tư, chúng chặn liên lạc.

Đối với phụ nữ Nhật Bản, các đối tượng tìm kiếm, kết bạn trên mạng xã hội, tạo dựng quan hệ rồi lôi kéo đầu tư tiền điện tử trên các nền tảng được giới thiệu. Hoạt động này do một đối tượng người Trung Quốc thường được gọi là “Đại Lục” điều hành.

Ở hình thức cá cược thể thao trực tuyến, các đối tượng tổ chức livestream các giải đấu trên mạng xã hội để thu hút người chơi, sau đó mời tham gia cá cược trên những trang web đã chuẩn bị sẵn.

Một nhóm khác sử dụng tài khoản Facebook giả mạo người giàu có, thành đạt để tiếp cận người Ấn Độ sinh sống tại nhiều quốc gia. Sau khi tạo được lòng tin, chúng chuyển sang trao đổi qua các ứng dụng nhắn tin, giới thiệu cơ hội đầu tư tài chính, hướng dẫn nạp tiền và mua cổ phiếu. Ban đầu, nhóm này tạo ra lợi nhuận giả, cho phép nạn nhân rút một khoản tiền nhỏ để củng cố niềm tin, rồi tiếp tục dụ chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng cắt đứt liên lạc.

Ngoài ra, các đối tượng còn triển khai thủ đoạn giả mạo tuyển dụng, mời nạn nhân đăng ký làm việc tại những doanh nghiệp không có thật rồi yêu cầu nộp phí đào tạo, tuyển dụng.

Với hình thức giao việc trực tuyến, chúng hướng dẫn nạn nhân tạo tài khoản, liên kết ví điện tử, trả thưởng ban đầu để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu chuyển thêm tiền nhằm mở các nhiệm vụ mới.

Xác định đây là tổ chức tội phạm hoạt động chuyên nghiệp, có phạm vi xuyên quốc gia trên không gian mạng và tính chất phức tạp, Công an tỉnh Thanh Hóa đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án.

Lực lượng tham gia được huy động từ các điều tra viên, trinh sát viên đến cán bộ phiên dịch và những người có kinh nghiệm đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, cùng các phương tiện phục vụ công tác phá án.

Ngày 17/10, Đại tá Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa; Đại tá Nguyễn Thanh Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và Đại tá Lê Ngọc Anh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, trực tiếp chỉ đạo triển khai phá án.

Tại hiện trường, lãnh đạo Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị thực hiện đồng bộ, chặt chẽ các phương án, bảo đảm bí mật, an toàn cho lực lượng, phương tiện tham gia chuyên án và người dân trên địa bàn.

Qua đấu tranh, lực lượng công an đã bắt giữ 118 đối tượng, gồm 113 người nước ngoài và 5 người Việt Nam. Trong số các đối tượng nước ngoài có 74 người Trung Quốc, 28 người Ấn Độ, 9 người Campuchia, 1 người Malaysia và 1 người Myanmar. Cơ quan chức năng xác định có 18 trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và 1 đối tượng đang bị truy nã ở nước ngoài.

Lực lượng công an đồng thời thu giữ nhiều máy móc, thiết bị điện tử được sử dụng phục vụ hoạt động lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.