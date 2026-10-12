Triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Các đối tượng và tang vật liên quan đến vụ án bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ bắt, giữ.

Ngày 11-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ cho biết, đang điều tra vụ án: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến năm 2026. Qua điều tra, cơ quan chức năng đã làm rõ bước đầu về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng.

Theo hồ sơ vụ án, trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an TP Cần Thơ, phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả. Qua công tác xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ phát hiện một số người có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng bằng ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trên nền tảng trực tuyến.

Cụ thể, các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play để tạo lòng tin, sau đó gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những thông tin, lời giới thiệu mang tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can có liên quan đến đường dây lừa đảo đầu tư vàng ảo này; đồng thời bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,56 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của tất cả đối tượng có liên quan và xác định đầy đủ các bị hại, phục vụ việc thu hồi tài sản, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ thông báo tìm người bị hại và những người có thông tin liên quan đến vụ án.

Đề nghị người dân trên cả nước chủ động liên hệ, cung cấp thông tin nếu thuộc một trong các trường hợp sau: từng bị các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức, thủ đoạn tương tự; đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây lừa đảo; bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan Công an; có thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án.

Qua vụ việc, Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các hoạt động đầu tư trên không gian mạng; tìm hiểu, kiểm tra kỹ tính pháp lý của nền tảng và đơn vị cung cấp dịch vụ trước khi giao dịch; không chuyển tiền theo hướng dẫn của người không rõ lai lịch. Đặc biệt, cần thận trọng trước những lời mời chào hỗ trợ lấy lại tiền đã mất, nhất là khi bị yêu cầu nộp thêm phí hoặc chuyển tiền trước.

Khi phát hiện hoặc nghi ngờ mình là nạn nhân, người dân cần sớm trình báo cơ quan Công an, đồng thời lưu giữ và cung cấp các thông tin liên quan như chứng từ giao dịch, tài khoản nhận tiền, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội, đường dẫn và nội dung trao đổi với các đối tượng.