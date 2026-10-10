Triệt phá băng nhóm lừa đảo đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom

Ngày 10/10, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ cho biết đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng, liên quan đến đường dây do người Việt Nam thực hiện tại Campuchia trong thời gian từ đầu năm 2025 đến năm 2026.

Các đối tượng trong vụ án cùng tang vật.

Trước đó, ngày 20/1/2026, Phòng CSHS Công an TP Cần Thơ phối hợp với cơ quan chức năng tiếp nhận 164 công dân Việt Nam do Cảnh sát Hoàng gia Campuchia trao trả tại cửa khẩu Dinh Bà (tỉnh Đồng Tháp). Qua xác minh, cơ quan CSĐT phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức dụ dỗ đầu tư vàng trên không gian mạng qua ứng dụng Phantom.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng tổ chức hoạt động theo đường dây, phân công nhiệm vụ cụ thể, xây dựng nhiều kịch bản tiếp cận nhằm tạo lòng tin, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vàng trên nền tảng trực tuyến.

Các đối tượng hướng dẫn người tham gia tải ứng dụng Phantom từ App Store hoặc CH Play để tạo lòng tin, sau đó gửi đường dẫn yêu cầu tạo tài khoản, đăng nhập và hướng dẫn chuyển tiền vào một sàn giao dịch vàng ảo. Bằng những thông tin, lời giới thiệu mang tính thuyết phục, các đối tượng từng bước dẫn dụ nạn nhân chuyển tiền, thực chất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Đáng chú ý, sau khi chiếm đoạt tiền, các đối tượng tiếp tục sử dụng thủ đoạn “lừa đảo lần hai” bằng cách bố trí nhân viên giả danh luật sư, giới thiệu có khả năng hỗ trợ thu hồi số tiền đã mất, rồi yêu cầu nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.

Đến nay, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố 24 bị can liên quan đến đường dây. Qua xác minh, cơ quan điều tra bước đầu xác định 4 bị hại trong 4 vụ lừa đảo, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 26,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đây chưa phải là toàn bộ số người bị hại. Vì vậy, việc tiếp tục rà soát, thu thập thông tin, tài liệu và xác định những người có liên quan có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm rõ toàn diện vụ án, xác định trách nhiệm của từng đối tượng, đồng thời tạo cơ sở để xem xét, áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Để bảo đảm quyền lợi của bị hại, cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đề nghị người dân trên cả nước chủ động liên hệ, cung cấp thông tin nếu thuộc một trong các trường hợp sau: Từng bị các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư vàng ảo qua ứng dụng Phantom hoặc bằng phương thức, thủ đoạn tương tự; Đã chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng có liên quan đến đường dây lừa đảo; Bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng chưa trình báo cơ quan Công an; Có thông tin, tài liệu hoặc chứng cứ liên quan đến hoạt động của đường dây và các đối tượng trong vụ án.

Thông tin liên hệ Trung tá Nguyễn Thanh Sử, Điều tra viên Phòng CSHS, số 188/1 Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ; điện thoại: 0901.248.688. Người dân có thể liên hệ Trực ban hình sự qua số điện thoại 0693.672.214 để được hướng dẫn.

Việc chủ động cung cấp thông tin của người dân sẽ góp phần giúp cơ quan điều tra xác định đầy đủ bị hại, làm rõ phạm vi thiệt hại, xử lý vụ án theo quy định pháp luật và tạo cơ sở phục vụ công tác truy tìm, thu hồi tài sản bị chiếm đoạt...