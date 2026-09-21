Triệt phá 8 đường dây ma túy, bắt và xử lý 126 đối tượng

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Trưa 21/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết vừa triệt phá đường dây buôn bán ma túy quy mô lớn, bắt Dương Minh Tuấn, sinh năm 1983, tức “Hoàng Nato” là đối tượng giang hồ cộm cán; đồng thời truy xét mở rộng, phát hiện và chặt đứt 8 đường dây tội phạm, bắt và xử lý 126 đối tượng.

Qua đấu tranh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh xác định các đường dây mua bán trái phép chất ma túy do Kim Ju Young, sinh năm 1992, quốc tịch Hàn Quốc; Phạm Phương Anh, sinh năm 1999, ngụ tỉnh An Giang; Phạm Tài Vinh, sinh năm 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị; Lê Đăng Khoa, sinh năm 1994, ngụ phường Bảy Hiền; Giang Quốc Khánh, sinh năm 2000, ngụ phường Phú Định; Phạm Minh Sang, sinh năm 1992, ngụ phường Tân Hưng và Nguyễn Thành Quốc, sinh năm 1996, ngụ phường Tân Sơn Nhất cầm đầu. Các đối tượng hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Trong số 126 đối tượng bị bắt và xử lý có những người tự xưng là "giang hồ" trên mạng xã hội, 5 đối tượng quốc tịch Hàn Quốc và 4 đối tượng quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), liên quan đến các hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối tượng Hoàng “Nato”. Ảnh: TTXVN phát

Đáng chú ý, quá trình truy xét được triển khai liên tục trong 10 ngày đêm, từ các đầu mối ma túy đã được nhận diện, mở rộng xác minh các thông tin liên quan để làm rõ toàn bộ đường dây và những người có liên quan. Việc bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện song song với đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với những người đã bị bắt.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate, cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.

Theo cơ quan Công an, các chất ma túy được các đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí.

Kết quả chuyên án cho thấy hoạt động mua bán ma túy được tổ chức qua nhiều đầu mối, cả trong đời thực và trên không gian mạng. Việc khám phá, xử lý các đường dây này góp phần vào công tác phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, hướng tới mục tiêu xây dựng Thành phố không ma túy vào năm 2030.