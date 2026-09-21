Triệt phá 8 đường dây ma túy, bắt 'Hoàng Nato' và 126 đối tượng

Trong 10 ngày đêm, cơ quan công an nhanh chóng xác minh, truy xét mở rộng tất cả các đầu mối thông tin để phát hiện toàn bộ đường dây, đối tượng có liên quan. Công tác tổ chức truy xét, bắt giữ các đối tượng mới được thực hiện đồng bộ, song song cùng với hoạt động đấu tranh, thu thập, củng cố tài liệu, chứng cứ và hoàn thiện hồ sơ đối với các đối tượng đã bị bắt giữ, bảo đảm tiến độ điều tra và yêu cầu xử lý chặt chẽ theo quy định pháp luật.

Các đường dây mua bán trái phép chất ma túy được xác định do Kim Ju Young (SN 1992, quốc tịch Hàn Quốc), Phạm Phương Anh (SN 1999, ngụ tỉnh An Giang), Phạm Tài Vinh (SN 2002, ngụ tỉnh Quảng Trị), Lê Đăng Khoa (SN 1994, ngụ phường Bảy Hiền), Giang Quốc Khánh (SN 2000, ngụ phường Phú Định), Phạm Minh Sang (SN 1992, ngụ phường Tân Hưng) và Nguyễn Thành Quốc (SN 1996; hiện ngụ tại Phường Tân Sơn Nhất) cầm đầu, liên quan đến hoạt động mua bán Etomidate, Ketamine, thuốc lắc và các loại ma túy tổng hợp.

Các đối tượng tại trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp

Di lý các đối tượng trong chuyên án. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP HCM đã thu giữ hơn 1.000 đầu pod chill chứa ma túy Etomidate cùng số lượng lớn ma túy tổng hợp các loại và nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan. Các chất ma túy tiếp tục được đối tượng đưa vào những sản phẩm nhỏ gọn, dễ cất giấu, có hình thức gần với thuốc lá điện tử thông thường, tiềm ẩn nguy cơ len lỏi vào giới trẻ và các địa điểm vui chơi, giải trí nếu không được kịp thời phát hiện, ngăn chặn.