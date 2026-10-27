Triệt phá 2 đường dây mua bán hóa đơn trái phép, trốn thuế với tổng giá trị trên 21.000 tỷ đồng

Đại tá Nguyễn Minh Tân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp đánh giá tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Đáng chú ý, trong tháng 10-2026, Công an tỉnh đã triệt phá thành công 2 đường dây “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước” và “Trốn thuế”. Cơ quan chức năng đã khởi tố 12 bị can, xác định 17 đối tượng liên quan và làm rõ 33 pháp nhân trong và ngoài nước, với tổng giá trị các hóa đơn không hợp pháp lên đến trên 21.000 tỷ đồng. Với thành tích này, Công an tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 Thư khen, đồng thời Bộ Công an thưởng đột xuất cho 3 đơn vị thuộc Công an tỉnh.Bên cạnh đó, lực lượng Công an phát hiện, xử lý 51 tụ điểm với 232 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc; 76 vụ với 102 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về ma túy; 162 vụ với 148 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế, buôn lậu, môi trường.Về tình hình trật tự, an toàn xã hội, Công an các đơn vị và Công an cấp xã tập trung thực hiện 4 cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gồm: Lừa đảo trên không gian mạng giữa Việt Nam và Trung Quốc; trộm cắp tài sản; mua bán người; và cao điểm 45 ngày đêm tổng kiểm tra, xử lý các đối tượng về ma túy. Nhờ đó, tội phạm về trật tự xã hội giảm 14,4% so với cùng kỳ, ghi nhận 101 vụ so với 118 vụ. Trong đó, cố ý gây thương tích giảm 16,7% (15/18 vụ), hiếp dâm người dưới 16 tuổi giảm 75% (1/4 vụ), cướp giật tài sản giảm 50% (1/2 vụ)...Trong thời gian tới, Công an tỉnh Đồng Tháp đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, tuyên truyền nâng cao cảnh giác trước thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên không gian mạng; phản ánh kịp thời kết quả bảo đảm an ninh, trật tự; phổ biến thủ đoạn tội phạm mạng, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân và Chiến dịch “Không Một Mình 2026” nhằm bảo vệ trẻ em, học sinh. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền người dân vùng biên giới không tiếp tay xuất nhập cảnh trái phép; phòng ngừa tội phạm bạo lực, trộm cắp, ma túy; hạn chế rượu, bia; kiềm chế cảm xúc, không dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn; bảo đảm an toàn điện, phòng cháy nổ, đuối nước; và chấp hành nghiêm pháp luật giao thông, nhất là trong học sinh khi bước vào năm học mới. Qua đó, tạo môi trường an ninh, an toàn, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.LONG GIANG