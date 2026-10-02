Triết lý Nam dược Việt Nam - Từ sự giản dị đến tư duy khoa học

Trong ký ức của những người lính quân y năm xưa, cứu chữa thương, bệnh binh giữa chiến trường bom đạn khốc liệt luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Nguồn thuốc men thiếu thốn buộc người quân y tận dụng mọi nguồn dược liệu sẵn có trong rừng, trong vườn, bên đường hành quân. Trong hoàn cảnh ấy, những vị thuốc kiếm ngay tại chỗ, cách bào chế không cần nhiều dụng cụ, đôi khi chỉ là những nắm lá được giã, sắc hoặc nấu thành nước dùng ngay, đã trở thành giải pháp cấp thiết để giành giật sự sống.

Những kinh nghiệm được tôi luyện qua chiến tranh không dừng lại ở ký ức lịch sử, mà tiếp tục trở thành nguồn tham chiếu cho quá trình nghiên cứu Nam dược trong thời bình. Qua nhiều năm khảo cứu các tài liệu quân y, thực hành và phát triển dược liệu bản địa, ông Nguyễn Trọng Hùng (Lão Nhà Quê) nhận thấy phía sau những cách làm dã chiến tưởng như đơn sơ là một triết lý sử dụng Nam dược nhất quán: "Tối giản – Tốc độ – Thực dụng".

Điều đáng chú ý là khi soi chiếu ba nguyên tắc ấy dưới lăng kính của khoa học hiện đại, nhiều cách làm tưởng như mộc mạc lại bộc lộ một logic khá rõ ràng.

Tối giản: Càng ít rườm rà, càng gần bản chất của dược liệu

Theo Lão Nhà Quê, "tối giản" trước hết là giảm những công đoạn không cần thiết, đồng thời ưu tiên sử dụng dược liệu tươi khi phù hợp để hạn chế thất thoát hoạt chất.

Khoa học hiện đại đã chứng minh nhiều hợp chất trong thực vật khá nhạy cảm với nhiệt độ và quá trình oxy hóa. Ở tỏi, enzym alliinase chỉ tạo allicin khi tép tỏi được nghiền hoặc giã nát – hợp chất đã được nghiên cứu về hoạt tính kháng khuẩn. Nếu xử lý nhiệt quá mạnh, enzym này sẽ giảm hoạt tính. Tương tự, tinh dầu trong gừng, sả hay húng chanh có đặc tính dễ bay hơi, do đó cách thu hái, bảo quản và chế biến có thể ảnh hưởng đến hàm lượng các thành phần tự nhiên.

"Tối giản" còn thể hiện ngay trong cấu trúc của bài thuốc. Trong khi nhiều phương thang cổ truyền phối hợp nhiều vị nhằm đáp ứng các mục tiêu điều trị khác nhau, không ít bài thuốc Nam dân gian và các công thức được vận dụng trong điều kiện dã chiến lại ưu tiên số lượng vị thuốc tinh gọn, thường chỉ một vài vị. Theo ông, sự tinh gọn ấy không phải là quy luật của mọi bài thuốc Nam, mà là một lựa chọn phù hợp với yêu cầu dễ tìm, dễ bào chế và dễ ứng dụng trong những hoàn cảnh cần xử trí nhanh.

Từ góc độ nghiên cứu, khi số lượng dược liệu trong một công thức tăng lên, số biến số cần kiểm soát cũng tăng theo. Việc xác định thành phần, đánh giá tương tác, kiểm soát chất lượng và chứng minh hiệu quả vì thế trở nên phức tạp hơn. Những công thức tinh gọn, nếu được lựa chọn hợp lý, có thể tạo thuận lợi cho quá trình nghiên cứu và chuẩn hóa.

Tốc độ: Điều quan trọng không phải nhanh, mà là đúng lúc

Người quân y năm xưa không có điều kiện đun sắc hàng giờ. Trong hoàn cảnh chiến trường, mọi khâu cứu chữa đều phải tính đến thời gian và nguồn lực. Điều đáng chú ý là dược học hiện đại cũng cho thấy hiệu quả chiết xuất không chỉ phụ thuộc vào thời gian gia nhiệt, mà còn vào đặc tính của từng loại dược liệu.

Gia nhiệt quá lâu có thể phân hủy hoặc làm biến tính nhiều hoạt chất quý trong dược liệu như glycoside, flavonoid và các vitamin vốn cực kỳ nhạy cảm với nhiệt độ và oxy hóa; ngược lại, thời gian quá ngắn cũng chưa chắc đã chiết xuất đủ hoạt chất tan trong nước. Vì vậy, "tốc độ" không phải là làm nhanh bằng mọi giá mà là tìm được điểm cân bằng giữa hiệu quả và sự bảo toàn.

Lá bàng là một ví dụ. Loại lá quen thuộc này chứa nhiều tannin, flavonoid và các hợp chất polyphenol – những thành phần được nhiều nghiên cứu chứng minh là giàu hoạt tính chống oxy hóa và kháng khuẩn ở những mức độ nhất định. Trong Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam, GS. Đỗ Tất Lợi ghi nhận kinh nghiệm dân gian dùng lá bàng phơi khô, sao vàng, lấy 30–50g đun sôi kỹ trong khoảng 15–30 phút. Câu chuyện về cây bàng cũng được giới thiệu trong trưng bày chuyên đề "Bàng ơi!" tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò, gắn với đời sống của những người tù chính trị. Trong điều kiện thiếu thốn, lá bàng được tận dụng theo kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe, trong đó có việc hơ nóng rồi đắp vào nơi đau nhức. Từ một nguồn dược liệu sẵn có đến cách chế biến đơn giản, những kinh nghiệm ấy cho thấy rõ tinh thần "vừa đủ": đủ để tạo hiệu quả, nhưng không lãng phí thời gian và nguồn lực.

Thực dụng: Khi cây thuốc trở thành sức mạnh của cộng đồng

Trong chiến tranh, mỗi cánh rừng đều có thể là một "nhà thuốc". Khả năng nhận biết và sử dụng cây thuốc bản địa không chỉ giúp khắc phục tình trạng thiếu thuốc, mà còn tạo nên một dạng hậu cần y tế đặc biệt.

Theo Lão Nhà Quê, bài học ấy chưa bao giờ cũ. Giá trị của Nam dược không chỉ nằm ở nguồn tài nguyên cây thuốc phong phú, mà còn ở khả năng người dân nhận diện đúng, hiểu đúng và sử dụng đúng những dược liệu gần gũi quanh mình.

Ông Nguyễn Trọng Hùng (Lão Nhà Quê) trao quà tặng cựu chiến binh tại xã Hòa Phú, TP Hà Nội, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Vì thế, điều ông theo đuổi không phải là giữ Nam dược trong những bài thuốc truyền miệng, mà là chuyển hóa những kinh nghiệm ấy thành một hệ tri thức vừa đủ giản dị để cộng đồng có thể tiếp cận, vừa đủ chặt chẽ để khoa học có thể tiếp tục kiểm chứng và chuẩn hóa.

Đó cũng là tầng ý nghĩa sâu nhất của chữ "Thực dụng": không chỉ tận dụng dược liệu sẵn có, mà trao cho mỗi người dân khả năng chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe bằng chính những nguồn lực của quê hương mình.

Từ "kho thuốc" chiến trường đến hành trình khoa học hóa Nam dược

Nếu kỳ trước là câu chuyện về những nắm lá từng giúp Quân y vượt qua năm tháng thiếu thốn, thì kỳ này cho thấy một lát cắt khác của Nam dược: đằng sau sự giản dị là những nguyên tắc về bảo toàn giá trị dược liệu, tối ưu hóa quy trình và sử dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có.

Theo Lão Nhà Quê, điều quan trọng cần kế thừa từ Quân y không phải một công thức bất biến, mà là một phương pháp tư duy được khởi nguồn từ thực tiễn lịch sử, dùng khoa học trả lời câu hỏi "vì sao". Đó cũng là hướng đi được đặt ra trong hành trình nghiên cứu và phát huy Nam dược - không chỉ gìn giữ kinh nghiệm cha ông để lại, mà còn tìm cách hệ thống hóa, kiểm chứng và lý giải bằng ngôn ngữ của khoa học hiện đại. Bởi một di sản chỉ thực sự sống khi những kinh nghiệm được đặt dưới ánh sáng của khoa học, được kiểm chứng và tiếp tục phát triển cùng thời đại.