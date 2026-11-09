Triết lý 'không đường lùi' ở Kashima Gakuen

Cuộc đua khắc nghiệt từ vòng tuyển sinh

Trường THPT Kashima Gakuen là trường tư thục thành lập năm 1989 nhưng từ lâu đã trở thành trụ cột trong đào tạo thể thao học đường Nhật Bản, bắt đầu từ chính kỳ thi tuyển sinh đầu vào mang tính chất sống còn.

Khác với đa số trường THPT cho phép thí sinh nộp hồ sơ dự phòng nhiều nguyện vọng cùng lúc, Kashima Gakuen áp dụng quy chế tuyển sinh tangan - đơn nguyện vọng. Thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất một nguyện vọng trong cả kỳ tuyển sinh. Nếu không đạt điểm chuẩn ở cả hai phần thi: văn hóa (4 môn) và sát hạch chuyên môn thể thao, cánh cửa bước vào cấp ba sẽ khép lại. Không có cơ chế xét tuyển đợt hai, không có danh sách chờ; thí sinh trượt kỳ thi buộc phải chấp nhận ở nhà một năm, trở thành một ronin - học sinh thi lại đúng nghĩa để tự ôn tập và chờ đợi cho năm sau.

Ayase Ueda, vua phá lưới giải VĐQG Hà Lan mùa 2025 - 2026, là sản phẩm của THPT Kashima Gakuen

Sự khắc nghiệt tưởng như cực đoan đó không hề làm giảm sức hút của ngôi trường, mà tạo nên một bộ lọc sắc bén. Mỗi năm, Kashima Gakuen nhận khoảng 6.000 hồ sơ từ khắp nước Nhật, với tỷ lệ "chọi" thường xuyên duy trì ở mức 1/12 - 1/16.

Trong câu chuyện với phóng viên, Kento Morita, học sinh năm thứ hai thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm, kể rằng: "Gia đình từng phản đối kịch liệt vì cho rằng rủi ro quá lớn đối với tương lai của một đứa trẻ. Nhưng khi đặt bút ký vào lá đơn một nguyện vọng duy nhất, tôi hiểu mình không còn đường lùi. Hoặc chiến đấu bằng tất cả năng lực để giành tấm vé, hoặc chấp nhận kiên nhẫn thêm 1 năm. Quy chế tuyển sinh nghiệt ngã này loại bỏ hoàn toàn những cá nhân thiếu động lực, chỉ giữ lại những người đã sẵn sàng đánh cược tất cả vì khát vọng chinh phục bóng đá đỉnh cao".

Triết lý kỷ luật sắt của huấn luyện viên

Linh hồn của hệ thống đào tạo ở Kashima Gakuen là HLV Masato Suzuki. Tiếp quản đội bóng từ năm 2001, ông Suzuki đã gắn bó 25 năm trên băng ghế chỉ đạo, biến tập thể vô danh của vùng Ibaraki thành cái tên quen thuộc ở vòng chung kết Giải Vô địch Bóng đá Trung học toàn quốc. Dưới sự chèo lái của ông, đội bóng đã 11 lần vô địch vòng loại tỉnh Ibaraki và giành ngôi á quân toàn quốc mùa giải 2025 - 2026.

Triết lý huấn luyện của Suzuki xây dựng trên hệ thống nguyên tắc kỷ luật sắt gắn liền giáo dục nhân cách. Tại Kashima Gakuen, bóng đá không đơn thuần là tranh đoạt thành tích, mà là trường học về đạo đức và nhân sinh quan. Nguyên tắc cốt lõi bất di bất dịch của Suzuki là: "Người không thể tự dọn sạch phòng ngủ của mình thì không bao giờ kiểm soát được khoảng trống trên sân cỏ". Mọi cầu thủ, từ ngôi sao đội hình một đến thành viên dự bị, đều tuân thủ nếp sống nội trú nghiêm ngặt: dậy từ 5h30 sáng, tự giặt trang phục, dọn dẹp khuôn viên và duy trì điểm số trên lớp đạt chuẩn khá trở lên. Bất kỳ ai vi phạm kỷ luật sinh hoạt hoặc sa sút học tập đều lập tức bị tước quyền thi đấu, bất kể trận đấu tiếp theo có tính chất quyết định đến đâu.

Trò chuyện với phóng viên, ông Suzuki khẳng định: "Mục tiêu của tôi suốt 25 năm qua là rèn luyện những con người độc lập, có tư duy phản biện và khả năng sinh tồn ở môi trường khắc nghiệt nhất. Một cầu thủ thành công ở châu Âu không chỉ cần tốc độ hay kỹ thuật rê bóng, mà cần bản lĩnh thép, khả năng thấu hiểu bản thân và sự kiên định trước áp lực. Không rèn giũa phẩm chất đó ở tuổi 16, các em sẽ gục ngã khi bước ra biển lớn".

Minh chứng tiêu biểu nhất cho triết lý của Suzuki là tiền đạo Ayase Ueda, chân sút chủ lực của đội tuyển quốc gia Nhật Bản hiện thi đấu tại giải Vô địch quốc gia Hà Lan trong màu áo Feyenoord. Khi còn là học sinh tại trường, Ueda từng trải qua giai đoạn chững lại về thể hình và phong độ, thậm chí không thể cạnh tranh suất đá chính. Nhưng chính sự kiên trì rèn luyện, tinh thần tự lập dưới sự định hướng của Suzuki đã giúp Ueda trở thành "sát thủ vòng cấm" trứ danh với khả năng di chuyển không bóng và chớp thời cơ sắc bén bậc nhất châu Á.

Trí tuệ nhân tạo định hình tư duy sân cỏ

Năm 2026, Kashima Gakuen tiếp tục gây chấn động khi trở thành trường trung học đầu tiên đưa trí tuệ nhân tạo thế hệ mới mang tên "Diamond AI" vào quy trình huấn luyện bóng đá chuyên sâu. Được phát triển qua việc số hóa toàn bộ hệ thống bài giảng, nhật ký chuyên môn cùng 25 năm kinh nghiệm thực tế của HLV trưởng Masato Suzuki, công cụ AI này đóng vai trò như một người cố vấn tinh thần và chiến thuật cá nhân hóa cho từng học sinh.

Khác với ứng dụng thể thao thông thường chỉ đo lường chỉ số thể lực, tốc độ chạy hay quãng đường di chuyển, hệ thống AI tại Kashima Gakuen hướng đến mục tiêu rèn luyện năng lực "nội suy" và tư duy độc lập. Điểm độc đáo của Diamond AI là không bao giờ đưa ra câu trả lời trực tiếp hoặc giải pháp máy móc có sẵn. Thay vào đó, Diamond AI mô phỏng phương pháp sư phạm của Suzuki bằng cách liên tục đặt câu hỏi bản chất để người học tự tìm tòi câu trả lời.

Đội bóng THPT Kashima Gakuen về nhì tại Giải vô địch trung học toàn Nhật Bản 2025 - 2026

Sau các buổi tập hoặc trận đấu căng thẳng, cầu thủ mở ứng dụng trên điện thoại như một nhà tư vấn chuyên nghiệp. Khi một cầu thủ gõ: "Tôi cảm thấy mất phương hướng khi liên tục để mất bóng ở giữa sân trong hiệp hai", Diamond AI không chỉ định đường chuyền, mà phản hồi bằng những câu hỏi gợi mở: "Trước khi nhận bóng, em đã quan sát vị trí hậu vệ đối phương ở cự ly bao nhiêu mét? Quyết định xử lý một chạm hay giữ bóng xuất phát từ sự tự tin hay do dự? Cảm xúc lo sợ mắc sai lầm đã chi phối nhịp thở và góc nhìn của em như thế nào?".

Thông qua đối thoại liên tục với AI vào mỗi buổi tối, hơn 100 học sinh của đội bóng - điều một ban huấn luyện không thể trò chuyện riêng mỗi ngày - đều cảm nhận được người thầy đồng hành, khai mở tâm trí. Cầu thủ Ryunosuke Sato, trung vệ đội trưởng lứa tuyển thủ 2026, chia sẻ: "Ban đầu chúng tôi nghĩ AI chỉ là công cụ khô khan. Nhưng càng trò chuyện, chúng tôi càng thấy nó như chiếc gương phản chiếu buộc mình đối diện thẳng thắn với điểm yếu, sự lười biếng hoặc nỗi sợ hãi. Nhờ đó, khi bước ra sân thi đấu chính thức, chúng tôi không còn nhìn về băng ghế huấn luyện chờ chỉ đạo, mà tự mình đọc trận đấu, tự đưa ra quyết định xử lý chỉ trong tích tắc".

Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỷ luật thép truyền thống, triết lý đào tạo và công nghệ AI hiện đại đã biến Kashima Gakuen thành bệ phóng xuất khẩu cầu thủ. Không chỉ có Ueda tại Hà Lan, mà còn có 47 cựu học sinh của trường hiện đang thi đấu ở giải đấu hàng đầu châu Âu như Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha.

Câu chuyện tại Kashima Gakuen khẳng định chân lý sâu sắc: đỉnh cao của bóng đá hiện đại không bắt đầu từ tiền bạc hay cơ sở vật chất xa hoa, mà bắt nguồn từ việc định hình nhân cách và năng lực tự chủ của con người ngay từ những ngày tháng ngồi trên ghế nhà trường.

Giải vô địch Bóng đá trung học toàn quốc: Vũ đài World Cup của học đường Nhật Bản Để hiểu được sức sống mãnh liệt và động lực vươn lên của những ngôi trường như Kashima Gakuen, không thể không nhắc đến Giải Vô địch Bóng đá Trung học Toàn quốc Nhật, còn gọi là giải đấu "Mùa đông Kokuritsu". Bắt đầu từ năm 1917 và duy trì tới nay, giải đấu quy tụ sự tham gia tranh tài khốc liệt của hơn 4.000 trường trung học phổ thông trên khắp 47 tỉnh, thành phố của Nhật Bản. Mỗi tỉnh chỉ được phép cử duy nhất một đại diện ưu tú nhất (riêng thủ đô Tokyo có hai đại diện) vượt qua các vòng loại địa phương đầy nghiệt ngã để giành vé tới vòng chung kết toàn quốc diễn ra vào dịp đầu năm mới. Tính chất loại trực tiếp khiến các cầu thủ ở lứa tuổi 16 đến 18 chiến đấu bằng 200% thể lực vì danh dự của ngôi trường mình theo học. Trận chung kết của giải đấu thường niên được tổ chức tại SVĐ Quốc gia Nhật Bản tại Tokyo, thu hút hơn 50.000 khán giả lấp kín các khán đài và được phát sóng trực tiếp trên 43 đài truyền hình cả nước. Đây không chỉ là ngày hội thể thao thuần túy, mà còn là sàn tuyển trạch khổng lồ quy tụ hàng trăm chuyên gia săn lùng tài năng từ các câu lạc bộ chuyên nghiệp J-League và các tuyển trạch viên đến từ các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, biến bóng đá trung học thành bệ phóng trực tiếp đưa các tài năng trẻ Nhật Bản tới sân cỏ quốc tế.