Triết học chủ động giải quyết các vấn đề gắn liền với thực tiễn phát triển xã hội

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trao Bằng khen của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo tặng Khoa Triết học và Quản lý. (Ảnh: THÙY DUNG)

Trong diễn văn kỷ niệm, Tiến sĩ Phạm Hoàng Giang, Trưởng Khoa Triết học và Quản lý nhắc lại dấu mốc tháng 9/1976, khi Khoa Triết học được thành lập tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội, chỉ hơn một năm sau ngày đất nước thống nhất. Là đơn vị đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân chuyên trách đào tạo về khoa học Mác-Lênin và triết học, khoa ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu cấp thiết về đội ngũ cán bộ lý luận, giảng dạy, nghiên cứu phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ những ngày đầu chỉ có ba nhà khoa học, trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, khoa từng bước hình thành các bộ môn, xây dựng đội ngũ, mở rộng quy mô đào tạo và phát triển các hướng nghiên cứu chuyên sâu, khẳng định vị thế trong giáo dục đại học và đời sống học thuật. Từ cái nôi triết học, nhiều khoa và ngành đào tạo của Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn đã ra đời. Đến nay, gần 10.000 sinh viên trưởng thành từ khoa, trong đó có gần 1.400 thạc sĩ và hơn 300 tiến sĩ.

Tiến sĩ Phạm Hoàng Giang, Trưởng Khoa Triết học và Quản lý đọc diễn văn kỷ niệm. (Ảnh: THÙY DUNG)

Tiến sĩ Phạm Hoàng Giang cho biết, năm 2026 Khoa Triết học và Quản lý đánh dấu bước chuyển quan trọng khi Khoa Triết học và Khoa học Quản lý được hợp nhất. Trước những cơ hội và thách thức mới, nhất là bối cảnh tri thức, công nghệ phát triển, phương thức quản trị liên tục đổi mới, khoa xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, đẩy mạnh nghiên cứu, xây dựng các không gian học thuật liên ngành, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn của địa phương, doanh nghiệp.

Phát biểu tại buổi lễ, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn khẳng định, việc thành lập Khoa Triết học tại Trường đại học Tổng hợp Hà Nội vào tháng 9/1976 đã mở ra một chương mới trong nghiên cứu và đào tạo triết học ở hệ thống các trường đại học Việt Nam.

Trải qua 50 năm, Khoa Triết học và Quản lý luôn giữ vị trí trụ cột trong cấu trúc học thuật, cung cấp nền tảng phương pháp luận cho nhiều ngành khoa học xã hội và nhân văn. Từ nhiệm vụ giảng dạy triết học Mác-Lênin, khoa đã mở rộng hoạt động đào tạo, nghiên cứu, gắn các vấn đề triết học vào các lĩnh vực của đời sống xã hội và nhu cầu tư vấn chính sách; đào tạo hàng nghìn cán bộ lý luận, nhà khoa học, nhà quản lý cho đất nước.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm chụp ảnh lưu niệm. (Ảnh: THÙY DUNG)

Nhấn mạnh những cơ hội, thách thức và xu hướng cạnh tranh trong giáo dục đại học hiện nay, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn cho rằng bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, các ngành khoa học cơ bản, trong đó có triết học đứng trước những yêu cầu mới, vì vậy, Khoa Triết học và Quản lý chuyển từ “triết học diễn giải” sang “triết học hành động và ứng dụng”; chủ động tham gia giải quyết những vấn đề thời sự gắn liền với thực tiễn phát triển xã hội, những vấn đề mới như triết học quản trị, triết học giá trị, sở hữu trí tuệ, quản trị số và tư vấn chính sách.

Cùng với đó, phát huy sức mạnh cộng hưởng giữa triết học và khoa học quản lý, đổi mới nội dung, chương trình đào tạo theo hướng liên ngành; vận dụng tư duy triết học để nâng cao năng lực lãnh đạo và đưa khoa học quản lý vào giải quyết những vấn đề thực tiễn của doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn tin tưởng Khoa Triết học và Quản lý tiếp tục đẩy mạnh hội nhập quốc tế và định hình bản sắc thông qua việc nâng cao chất lượng công bố quốc tế, phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, chủ động tổ chức các diễn đàn học thuật khu vực và toàn cầu, từng bước xây dựng uy tín và thương hiệu của khoa, góp phần nâng cao vị thế Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.