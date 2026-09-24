Triển vọng xuất khẩu nhiên liệu của Nga liên tiếp giảm, Moscow sẵn sàng bán hàng cho châu Âu, EU đã có hướng đi khác

Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại nguồn cung khí đốt cho châu Âu. (Nguồn: TASS)

Các dự báo nói trên sẽ được sử dụng để cập nhật kế hoạch ngân sách liên bang đến năm 2029, trong bối cảnh ngành năng lượng Nga tiếp tục thích nghi với sự thay đổi lớn của dòng chảy thương mại kể từ khi quan hệ kinh tế với phương Tây xấu đi.

Đầu tháng này, Nga cũng giảm dự báo sản lượng dầu năm 2026 xuống còn 494,2 triệu tấn, tương đương khoảng 9,88 triệu thùng mỗi ngày, mức thấp nhất trong 17 năm. Triển vọng xuất khẩu nhiên liệu trong năm nay và năm tới cũng bị điều chỉnh giảm.

Trước năm 2022, châu Âu là khách hàng lớn nhất của khí đường ống Nga. Xuất khẩu qua đường ống sang khu vực này từng đạt khoảng 180 tỷ m3 mỗi năm trong giai đoạn 2018-2019. Đến năm 2025, con số chỉ còn khoảng 18 tỷ m3, giảm 44% so với năm trước đó.

Sự sụt giảm diễn ra sau khi tuyến trung chuyển khí đốt qua Ukraine đóng cửa, trong khi phần lớn hệ thống Dòng chảy phương Bắc (Nord Stream) dưới biển Baltic ngừng hoạt động kể từ các vụ nổ năm 2022.

Phía Moscow vẫn tuyên bố sẵn sàng nối lại nguồn cung cho châu Âu.

Điện Kremlin cho rằng, các quốc gia châu Âu đang tự làm tăng chi phí năng lượng khi phải mua khí trên thị trường giao ngay với giá cao hơn thay vì sử dụng nguồn cung từ Nga.

Một nhánh của Dòng chảy phương Bắc 2 được cho là vẫn nguyên vẹn và Moscow khẳng định, tuyến này có thể được đưa trở lại vận hành trong thời gian ngắn nếu có quyết định chính trị.

Tuy nhiên, xu hướng chính sách của Liên minh châu Âu (EU) đang đi theo hướng ngược lại. EU có kế hoạch chấm dứt toàn bộ nhập khẩu khí Nga từ năm 2027, khiến triển vọng khôi phục thị trường từng lớn nhất của Gazprom ngày càng khó khăn.