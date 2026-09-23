Triển vọng từ mô hình chăn nuôi dúi thương phẩm

Sau nhiều năm tham quan, học tập kinh nghiệm, năm 2019 anh Phan Đức Chính (SN 1992) ở thôn Duyên Yết, xã Phú Xuyên đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại rộng khoảng 500m2 và mua 10 cặp dúi sinh sản về nuôi. Ảnh: PV

Nhờ thực hiện tốt công tác chăm sóc, phòng ngừa dịch bệnh, chủ động nguồn thức ăn sạch (chủ yếu là cây tre, nứa, mía, tinh bột ngô và một số loại củ trong vườn) nên đàn nhím phát triển đồng đều, khả năng sinh sản, nhân đàn cao. Ảnh: PV

Những năm qua, mô hình nuôi dúi của anh Chính luôn duy trì nuôi ổn định từ 330- 500 con (cả dúi sinh sản và dúi thịt). Trong đó riêng dúi thịt tuỳ vào điều kiện chuồng trại, khả năng chăm sóc, chu kỳ nuôi có thể kéo dài từ 10-12 tháng là có thể xuất bán. Ảnh: PV

Anh Phan Đức Chính cho biết, chuồng trại chăn nuôi dúi cần kín gió, thoáng mát, sạch sẽ và tránh ánh nắng trực tiếp. Đối với dúi thịt có trọng lượng trung bình từ 3kg/ con trở lên là có thể xuất bán; giá bán tuỳ từng thời điểm, giao động khoảng 900.000 đồng/kg. Còn dúi sinh sản thì bán theo từng cặp gồm dúi đực và dúi cái; trong đó dúi mới tách mẹ có giá 3 triệu đồng/ cặp, dúi đã sinh sản từ 12-14 triệu đồng/ cặp. Ảnh: PV

Theo anh Chính, sau khi trừ các khoản chi phí sản xuất, bình quân mỗi tháng mô hình chăn nuôi dúi đã mang về nguồn thu 120 triệu đồng và giải quyết việc làm thường xuyên cho 4 lao động. Với hiệu quả kinh tế mang lại, chúng tôi đang tiếp tục lai tạo, nhân giống để cung ứng ra thị trường, đồng thời chuẩn bị cho kế hoạch đầu tư mở rộng quy mô chăn nuôi dúi tại vùng Đông Nam Bộ. Ảnh: PV

“Cùng với đầu tư chăn nuôi dúi thương phẩm, hiện nay chúng tôi đã nuôi thêm 60 con chuột (thường gọi là chuột Thái Lan, kích thước lớn). Đây là loại vật nuôi có đặc tính sinh trưởng, nguồn thức ăn gần giống với dúi, được nuôi trong các ô chuồng, phù hợp với khí hậu miền Bắc. Nếu chuột cho năng suất, chất lượng sản phẩm tốt, giá bán ổn định, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân đàn để đa dạng hoá vật nuôi, nâng cao hiệu quả kinh tế”, anh Phan Đức Chính thông tin.

Đàn chuột nuôi trong hệ thống chuồng trại của anh Chính sinh trưởng, phát triển khá đồng đều, mở ra triển vọng mới trong đầu tư chăn nuôi theo hướng hàng hoá. Ảnh: PV

Mô hình chăn nuôi dúi của gia đình anh Phan Đức Chính ở thôn Duyên Yết, xã Phú Xuyên thu hút nhiều người đến tham quan, khảo sát, học tập kinh nghiệm để áp dụng vào chăn nuôi. Ảnh: PV

Ngày 26-8- 2026, đoàn công tác của lãnh đạo xã Phú Xuyên và Hội Nông dân cùng các tổ chức đoàn thể đã đến kiểm tra, tham quan thực tế tại mô hình chăn nuôi dúi của gia đình anh Phan Đức Chính. Qua kiểm tra, các thành viên trong đoàn công tác đều đánh giá đây là mô hình phát triển kinh tế mới, hiệu quả. Ảnh: PV

Anh Phan Đức Chính được lãnh đạo xã Phú Xuyên và đoàn công tác trao tặng giấy chứng nhận "Hộ hội viên nông dân có mô hình sản xuất tiêu biểu, hiệu quả phù hợp nhân rộng trên địa bàn xã Phú Xuyên". Đây là niềm vui, tiếp thêm động lực để anh Chính tiếp tục đầu tư chăn nuôi hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Ảnh: PV