Triển vọng từ cây dó trầm ở bản Rào Tre

Sau 2 đợt được cán bộ, chiến sĩ Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng hỗ trợ cây giống vào cuối năm 2024 và đầu năm 2025, gia đình anh Hồ Xuân Nam ở bản Rào Tre đã trồng được hơn 600 cây dó trầm. Không chỉ được cấp giống miễn phí, anh Nam còn được bộ đội biên phòng hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Nhờ đó, vườn dó trầm của gia đình đang sinh trưởng, phát triển tốt.

Anh Hồ Xuân Nam chăm sóc vườn dó trầm của gia đình.

“Ban đầu, tôi lo cây dó trầm khó trồng, khó chăm sóc. Nhưng, nhờ cán bộ biên phòng và chính quyền địa phương tận tình hướng dẫn, tôi đã biết cách chăm sóc để cây phát triển tốt. Giờ nhìn vườn dó trầm lớn nhanh, nhiều cây đã cao quá đầu người, tôi rất phấn khởi và hy vọng đây sẽ là hướng phát triển kinh tế mới cho gia đình”, anh Hồ Xuân Nam chia sẻ.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng hướng dẫn vợ chồng anh Nam chăm sóc cây dó trầm.

Cũng như gia đình anh Nam, vợ chồng bà Hồ Thị Nga ở bản Rào Tre đang chăm sóc gần 450 cây dó trầm. Trước đây, cuộc sống chủ yếu dựa vào trồng ngô, sắn và thu hái măng rừng nên thu nhập còn bấp bênh. Từ khi tham gia mô hình, gia đình bà có thêm hướng phát triển kinh tế mới bền vững hơn. Sự quan tâm, động viên thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ biên phòng giúp vợ chồng bà thêm tin tưởng, gắn bó với vườn cây.

Bà Hồ Thị Nga cho biết: “Trước đây, vợ chồng tôi chỉ biết vào rẫy kiếm măng rừng rồi trồng ngô, trồng sắn. Khi nói trồng dó là rất lo vì sợ không biết cách làm. May mắn là có các chú bộ đội biên phòng thường xuyên thăm vườn, hướng dẫn cách chăm sóc nên chúng tôi yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc thật tốt, mong sau này cây dó mang lại thu nhập để gia đình có cuộc sống ổn định hơn, có thêm điều kiện lo cho con cái”.

Quá trình trồng, chăm sóc cây dó trầm của gia đình bà Nga thường xuyên có sự hướng dẫn của cán bộ, chiến sĩ biên phòng.

Đầu năm 2025, gia đình bà Hồ Thị Nam ở bản Rào Tre được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trao tặng gần 500 cây dó trầm. Từ số cây giống được hỗ trợ, gia đình đã chăm sóc, gây dựng được vườn dó trầm xanh tốt.

“Gia đình tôi chỉ có hơn 1 sào lúa nước nên cuộc sống còn nhiều khó khăn, thu nhập không đủ trang trải sinh hoạt. Được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh trao tặng gần 500 cây dó trầm, gia đình rất vui vì có thêm cơ hội phát triển kinh tế. Các chị không chỉ tặng cây mà còn thường xuyên quan tâm, động viên gia đình. Chúng tôi xem vườn dó trầm là tài sản quý, sẽ cố gắng chăm sóc, gìn giữ để sau này có thêm nguồn thu nhập, bớt đi những vất vả trong cuộc sống”, bà Hồ Thị Nam chia sẻ.

Bà Nam (bên phải) vui mừng khi vườn dó trầm xanh tốt.

Từ sự hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị, với vai trò nòng cốt của Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng, đến nay, bản Rào Tre đã có 14 hộ đồng bào dân tộc Chứt tham gia trồng hơn 12.000 cây dó trầm. Toàn bộ cây giống được cán bộ, chiến sĩ biên phòng trực tiếp ươm và cấp miễn phí cho người dân. Bà con còn được hướng dẫn kỹ thuật làm đất, trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Do cây dó trầm cần nhiều năm mới có thể cho thu nhập, bộ đội biên phòng khuyến khích các hộ trồng xen sắn, đậu và một số cây ngắn ngày để tận dụng đất, có thêm nguồn thu trước mắt.

Đến nay, tại bản Rào Tre đã có 14 hộ đồng bào dân tộc Chứt trồng hơn 12 ngàn cây dó trầm.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng chia sẻ: “Điều chúng tôi luôn trăn trở là làm sao giúp đồng bào dân tộc Chứt có sinh kế ổn định, từng bước vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Từ thực tế đó, đơn vị đã tìm hiểu, lựa chọn cây dó trầm để xây dựng mô hình, đồng thời chủ động ươm giống, hỗ trợ cây trồng và hướng dẫn kỹ thuật cho bà con. Đến nay, các vườn dó trầm đều sinh trưởng, phát triển tốt. Điều đáng mừng là người dân đã chủ động chăm sóc, bảo vệ vườn cây, thay vì chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ. Đây là chuyển biến quan trọng để mô hình phát huy hiệu quả lâu dài, từng bước tạo sinh kế bền vững cho đồng bào”.

Thiếu tá Đoàn Văn Tiệp - Tổ trưởng Tổ công tác Rào Tre, Đồn Biên phòng Bản Giàng thường xuyên có mặt ở các vườn dó trầm, hướng dẫn người dân trong chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh.

Dù còn cần thời gian để đánh giá hiệu quả kinh tế, những vườn dó trầm ở bản Rào Tre đã bước đầu cho thấy triển vọng của một hướng sinh kế mới. Không chỉ góp phần đa dạng hóa cây trồng, mô hình còn khuyến khích người dân thay đổi tập quán sản xuất, chủ động hơn trong phát triển kinh tế gia đình.

Video: Cây dó trầm ở bản Rào Tre.