Triển vọng thị trường thủy sản: Cơ hội và dư địa cho tăng trưởng xuất khẩu hai con số

Xuất phát từ bối cảnh trên, ngày 11/11/2026 tại Cần Thơ, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) sẽ tổ chức VIETNAM SEAFOOD SUMMIT 2026 (VSS 2026) với chủ đề “Triển vọng thị trường thủy sản 2027–2029 – Cơ hội và dư địa cho tăng trưởng xuất khẩu hai con số”.

Đây là lần đầu tiên VASEP tổ chức hội nghị theo mô hình Hội nghị thượng đỉnh ngành thuỷ sản, hướng tới xây dựng một diễn đàn thường niên kết nối lãnh đạo DN thủy sản, nhà mua hàng, các DN trong chuỗi cung ứng, chuyên gia thị trường và cơ quan quản lý. Theo VASEP VSS 2026 không chỉ đặt câu hỏi về kết quả xuất khẩu trong một năm, mà mở rộng tầm nhìn đến giai đoạn 2027–2029: nguyên liệu sẽ biến động ra sao, ngành hàng nào còn dư địa, thị trường nào có thể tạo động lực mới, đâu là những rủi ro doanh nghiệp cần chuẩn bị trước và nhu cầu của người mua đang thay đổi theo hướng nào.

Đó cũng là khác biệt mà VIETNAM SEAFOOD SUMMIT muốn hướng tới: từ thông tin thị trường đến góc nhìn chiến lược và từ dự báo đến hành động của doanh nghiệp. VSS 2026 được xây dựng với 5 phiên chuyên sâu, kết nối những vấn đề từ thị trường xuất khẩu tới người mua, thị trường trong nước và các giải pháp cho toàn chuỗi giá trị.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu cua của Việt Nam đạt 231 triệu USD, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: VASEP

Mở đầu là triển vọng các ngành hàng thủy sản 2027–2029, với những câu chuyện rất sát hoạt động của doanh nghiệp: đơn hàng, nguồn nguyên liệu, giá thành, biên lợi nhuận, công suất, tồn kho, sức ép cạnh tranh cũng như cơ hội từ sản phẩm mới, chế biến sâu và phụ phẩm.

Một vấn đề khác đang ngày càng tác động trực tiếp tới xuất khẩu là thuế, bảo hộ và phòng vệ thương mại. VSS 2026 dành riêng một phiên để nhận diện thay đổi của dòng chảy thương mại, những rủi ro tại Hoa Kỳ và các yêu cầu, rào cản tại Trung Quốc, EU, Anh, Nhật Bản…

Đặc biệt, thay vì chỉ nhìn thị trường từ phía người bán, chương trình đặt ra câu hỏi: “Người mua sẽ cần gì trong những năm tới?”. Ba kịch bản thị trường 2027–2029 cùng các tín hiệu về nhu cầu, giá, nguồn cung, đơn hàng, quy cách sản phẩm, truy xuất và phát triển bền vững sẽ được phân tích để doanh nghiệp có thêm dữ liệu cho quyết định nguyên liệu, sản xuất, bán hàng và dòng tiền.

VSS 2026 cũng mở rộng góc nhìn sang thị trường nội địa, từ thay đổi hành vi người tiêu dùng đến yêu cầu của hệ thống bán lẻ về sản phẩm, giá, bao bì, sự tiện lợi, truy xuất, giao hàng và khả năng duy trì sản phẩm trên quầy hay trên nền tảng trực tuyến.

Khép lại chương trình là câu chuyện về giải pháp cho toàn chuỗi: nguyên liệu, con giống, thức ăn, công nghệ, tự động hóa, logistics, tín dụng, chứng nhận, phát triển bền vững, kinh tế tuần hoàn và thương mại hóa phụ phẩm – những yếu tố trực tiếp liên quan tới bài toán tăng năng suất và giảm chi phí.