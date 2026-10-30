Triển vọng thị trường bất động sản Đà Nẵng quý IV/2026

Phân hoá giữa các phân khúc

Theo báo cáo vừa được Thống kê Đà Nẵng công bố ngày 30/10, hoạt động dịch vụ trên địa bàn thành phố trong tháng 10 duy trì đà tăng trưởng tích cực, được hỗ trợ bởi sự phục hồi của thị trường bất động sản (BĐS), nhu cầu tiêu dùng và các hoạt động dịch vụ phục vụ đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Thị trường BĐS Đà Nẵng đang có sự phân hoá giữa các phân khúc, người mua quan tâm BĐS phục vụ nhu cầu ở thực.

Đáng chú ý, thị trường BĐS Đà Nẵng trong tháng tiếp tục có những chuyển biến tích cực, với sự quan tâm gia tăng của người mua và nhà đầu tư, các hoạt động mở bán dự án được đẩy mạnh và tiến độ triển khai nhiều dự án hạ tầng, đô thị trọng điểm được thúc đẩy.

Dịch vụ kinh doanh BĐS đạt 2.449 tỷ đồng, tăng 5,7% so với tháng trước và tăng 44,2% so với cùng kỳ, tiếp tục là nhóm có quy mô doanh thu lớn nhất, chiếm khoảng 36,2% tổng doanh thu dịch vụ khác. Tính chung 10 tháng, dịch vụ kinh doanh BĐS đạt 19.521 tỷ đồng, tăng hơn 24% so cùng kỳ năm ngoái và chiếm khoảng 33,3% tổng doanh thu dịch vụ khác.

Theo Thống kê Đà Nẵng, định hướng phát triển các khu chức năng mới, khu thương mại tự do và trung tâm tài chính khu vực góp phần củng cố kỳ vọng về triển vọng phát triển kinh tế và nhu cầu BĐS trong trung, dài hạn. Bên cạnh yếu tố thị trường, việc triển khai các dự án quy mô lớn về giao thông, cảng biển, thương mại, đô thị và nhà ở được kỳ vọng tạo thêm động lực cho hoạt động kinh doanh BĐS và các ngành dịch vụ liên quan.

Tuy nhiên, cơ quan này cũng ghi nhận, thị trường BĐS Đà Nẵng đang có sự phân hóa giữa các phân khúc, trong đó căn hộ và BĐS phục vụ nhu cầu ở thực tiếp tục thu hút sự quan tâm, còn nhà phố, biệt thự và đất nền có xu hướng chuyển sang giai đoạn phát triển thận trọng hơn.

Quý IV, dự kiến sức cầu đất nền, căn hộ chưa có nhiều cải thiện

Về triển vọng của thị trường BĐS Đà Nẵng quý IV/2026, báo cáo vừa được Tập đoàn Dịch vụ BĐS DKRA (DKRA Group) công bố cho thấy nguồn cung mới phân khúc đất nền dự kiến tiếp tục khan hiếm, dao động khoảng 50 - 100 sản phẩm. Sức cầu khó phục hồi trong ngắn hạn.

Thanh khoản tập trung tại các dự án quy mô lớn, kết nối thuận lợi và được phát triển bởi chủ đầu tư uy tín. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao, đi kèm các chính sách ưu đãi nhằm kích cầu. Trong khi đó, giá thứ cấp có thể tiếp tục điều chỉnh giảm trước áp lực lãi vay và nhu cầu thu hồi vốn của một bộ phận nhà đầu tư.

Ở phân khúc căn hộ, nguồn cung mới trong quý IV/2026 dự kiến khoảng 500 – 1.000 căn, tập trung tại các phường Ngũ Hành Sơn, Hải Châu và Sơn Trà. Căn hộ hạng A và B tiếp tục chiếm tỷ trọng chủ đạo với định vị ở phân khúc trung cao cấp. Tuy vậy sức cầu dự kiến chưa cải thiện rõ nét trước áp lực lãi suất cao và việc kiểm soát tín dụng. Mặt bằng giá sơ cấp tiếp tục neo cao do chi phí đầu vào gia tăng, trong khi giá thứ cấp được dự báo duy trì xu hướng giảm.

Đối với phân khúc nhà phố/biệt thự, nguồn cung mới trong quý IV/2026 dự kiến tăng nhẹ, dao động khoảng 400 - 500 sản phẩm, tập trung tại các phường Hải Vân, Ngũ Hành Sơn và Điện Bàn Đông. Sức cầu dự kiến chưa có nhiều cải thiện, thanh khoản tiếp tục phân hóa và ưu tiên các dự án có pháp lý minh bạch, chủ đầu tư uy tín cùng chính sách bán hàng hấp dẫn.

Mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc này tiếp tục duy trì xu hướng đi ngang ở mức cao do áp lực chi phí đầu vào. Trong khi đó, thị trường thứ cấp chưa có tín hiệu phục hồi rõ nét khi tâm lý nhà đầu tư vẫn thận trọng trước những tác động từ chính sách tín dụng bất động sản.

Với BĐS nghỉ dưỡng, dự kiến nguồn cung mới tiếp tục vắng bóng, nguồn cung sơ cấp chủ yếu đến từ hàng tồn kho tại các dự án hiện hữu. Thanh khoản thị trường khó cải thiện rõ nét khi vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để và niềm tin nhà đầu tư chưa phục hồi. Trong dài hạn, triển vọng thị trường phụ thuộc vào tiến độ tháo gỡ pháp lý, khả năng khai thác thực tế của dự án cùng đà tăng trưởng du lịch và cải thiện hạ tầng khu vực.