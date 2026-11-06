Triển vọng STB, KDH và DPG qua góc nhìn các công ty chứng khoán

Trong khi KDH được đánh giá có dư địa tăng giá đáng kể nhờ kỳ vọng bàn giao dự án, DPG có động lực từ hoạt động xây lắp hạ tầng, còn triển vọng của STB phụ thuộc một phần vào tiến độ xử lý tài sản tại VAMC.

Các công ty chứng khoán đưa ra những nhận định khác nhau về triển vọng cổ phiếu STB, KDH và DPG. .Ảnh minh họa do AI tạo

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap duy trì khuyến nghị phù hợp thị trường đối với cổ phiếu Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (HoSE: STB), với giá mục tiêu 73.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá 6,2%.

Theo Vietcap, triển vọng tăng trưởng trung và dài hạn của Sacombank được hỗ trợ bởi chiến lược mở rộng tín dụng doanh nghiệp, đặc biệt tại các hệ sinh thái lớn như Vingroup và những dự án hạ tầng trọng điểm. Ngân hàng đặt mục tiêu nâng tỷ trọng cho vay nhóm khách hàng này lên 25-30% tổng dư nợ trong 2-3 năm tới.

Trên cơ sở đó, Vietcap nâng dự báo tăng trưởng tín dụng kép giai đoạn 2026-2030 của Sacombank từ 15,2% lên 16,8%/năm. Hiệu quả hoạt động cũng được kỳ vọng cải thiện nhờ quá trình số hóa và tối ưu chi phí vận hành. Sacombank đã hoàn tất nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi và hướng tới giảm tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) từ 40,7% năm 2025 xuống khoảng 28% trong trung hạn.

Tuy nhiên, áp lực trích lập dự phòng tiếp tục ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2026. Vietcap dự báo chi phí dự phòng của STB đạt 14.465 tỷ đồng, tăng 27,1% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông ngân hàng mẹ dự kiến đạt 6.588 tỷ đồng, tăng 10,9%; tỷ lệ nợ xấu được kỳ vọng giảm từ 6,41% cuối năm 2025 xuống 5% vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, thương vụ xử lý 32,5% cổ phần STB đang được thế chấp tại Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) được Vietcap xem là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến triển vọng lợi nhuận và định giá. Với giả định thương vụ hoàn tất trong năm 2027, lợi nhuận sau thuế của ngân hàng được dự báo tăng lên 30.223 tỷ đồng, gấp khoảng 4,6 lần mức dự báo năm 2026.

Đối với cổ phiếu CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (HoSE: KDH), Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) duy trì khuyến nghị mua, với giá mục tiêu 18.400 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 28%.

Theo BSC, KDH đang giao dịch tại vùng định giá thấp trong nhiều năm sau khi giảm khoảng 55% trong 12 tháng. Áp lực bán ròng từ khối ngoại, môi trường lãi suất cao và nhu cầu vốn đầu tư dự án là những yếu tố ảnh hưởng đến diễn biến giá cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, BSC dự báo doanh thu thuần năm 2026 của Khang Điền đạt khoảng 1.664 tỷ đồng, giảm 64% so với năm trước. Ngược lại, lợi nhuận sau thuế có thể tăng 41% lên 1.484 tỷ đồng, chủ yếu nhờ các khoản thu nhập bất thường từ thoái vốn và giao dịch mua công ty con.

Tuy nhiên, nếu loại trừ những khoản thu nhập bất thường, lợi nhuận ròng từ hoạt động cốt lõi dự kiến chỉ đạt khoảng 302 tỷ đồng, giảm 71%, cho thấy hoạt động kinh doanh bất động sản vẫn đối mặt với nhiều thách thức.

Sang năm 2027, BSC kỳ vọng triển vọng kinh doanh của Khang Điền cải thiện nhờ hoạt động bàn giao tại các dự án Gladia by the Water và Gladia Heights. Doanh thu được dự báo tăng 213% lên 5.209 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 690 tỷ đồng, thấp hơn năm 2026 do không còn khoản thu nhập bất thường lớn, nhưng lợi nhuận cốt lõi được kỳ vọng phục hồi.

Về rủi ro, BSC lưu ý áp lực huy động vốn và tiến độ triển khai dự án. Tại cuối tháng 6/2026, nợ vay của KDH tăng lên khoảng 16.659 tỷ đồng, cao hơn 64% so với cuối năm 2025.

Với cổ phiếu CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG), BSC cũng duy trì khuyến nghị mua, với giá mục tiêu 35.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tiềm năng tăng giá khoảng 6,4%.

Theo BSC, động lực tăng trưởng chính của Đạt Phương đến từ sự phục hồi của mảng xây lắp hạ tầng, trong bối cảnh doanh nghiệp được kỳ vọng hưởng lợi từ làn sóng đầu tư vào các công trình giao thông quy mô lớn, đặc biệt là những dự án đòi hỏi kỹ thuật thi công cao.

Tính đến cuối tháng 8/2026, Đạt Phương đã trúng thầu 7 dự án hạ tầng với tổng giá trị 5.087 tỷ đồng, tăng 16,8% so với giá trị hợp đồng ký mới cả năm 2025 và vượt 13% so với dự báo trước đó của BSC. Đáng chú ý, 6 trong số 7 gói thầu thuộc nhóm công trình có yêu cầu kỹ thuật cao như cầu và hầm. Một số dự án tiêu biểu gồm cầu Trần Hưng Đạo trị giá 2.896 tỷ đồng, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku trị giá 1.315 tỷ đồng và các hạng mục thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Trước triển vọng tích cực của hoạt động xây lắp, BSC nâng 33% dự báo giá trị hợp đồng ký mới của Đạt Phương, từ 4.500 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng. Đồng thời, biên lợi nhuận gộp mảng xây dựng được điều chỉnh tăng từ 5,5% lên 6%, nhờ sự cải thiện hiệu quả thi công và tỷ trọng các dự án có hàm lượng kỹ thuật cao gia tăng.

Ở chiều ngược lại, mảng bất động sản tiếp tục đối mặt với khó khăn khi tiến độ bán hàng tại dự án Casamia Balanca chậm hơn kỳ vọng. Theo đó, BSC điều chỉnh giảm lần lượt 73% và 59% dự báo doanh số mở bán mới trong hai năm 2026-2027, xuống còn 825 tỷ đồng và 1.354 tỷ đồng.

Dù vậy, BSC vẫn kỳ vọng bất động sản đóng vai trò quan trọng trong tăng trưởng lợi nhuận của Đạt Phương nhờ hoạt động bàn giao sản phẩm tại Casamia Balanca. Dự án được dự báo đóng góp khoảng 1.105 tỷ đồng doanh thu trong năm 2026 và 1.413 tỷ đồng trong năm 2027.

Đối với mảng kính hoa siêu trắng, BSC dự kiến nhà máy bắt đầu vận hành thương mại từ quý IV/2026, song chưa đóng góp đáng kể vào lợi nhuận trong giai đoạn 2026-2027. Hoạt động này được kỳ vọng bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ năm 2028, khi công suất vận hành vượt 50%.

Về kết quả kinh doanh, BSC dự phóng doanh thu thuần năm 2026 của Đạt Phương đạt 7.479 tỷ đồng, tăng 67% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ ước đạt 415 tỷ đồng, tăng 27%. Sang năm 2027, doanh thu dự kiến tăng 15% lên 8.594 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế đạt khoảng 452 tỷ đồng, tăng 9%. Mảng xây lắp tiếp tục đóng vai trò chủ lực, với doanh thu dự phóng lần lượt đạt 5.556 tỷ đồng và 5.922 tỷ đồng trong hai năm 2026-2027.

Nhìn chung, trong ba cổ phiếu được phân tích, KDH có tiềm năng tăng giá theo giá mục tiêu cao nhất, khoảng 28%, nhưng doanh nghiệp vẫn đối mặt với áp lực vốn và hoạt động kinh doanh cốt lõi chưa phục hồi rõ nét. DPG có động lực từ các hợp đồng xây lắp hạ tầng, song mảng bất động sản còn gặp khó khăn về tiến độ bán hàng. Trong khi đó, triển vọng của STB phụ thuộc đáng kể vào tiến độ xử lý cổ phần tại VAMC và khả năng kiểm soát nợ xấu, chi phí dự phòng.