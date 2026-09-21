Triển vọng rộng mở của quan hệ Việt Nam-Canada

Một hoạt động giới thiệu sản phẩm của Canada tới người tiêu dùng Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Canada tại Việt Nam)

Việt Nam và Canada thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1973. Tháng 11/2017, hai nước xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện, đề ra các nguyên tắc cơ bản định hướng cho quan hệ song phương, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác gồm chính trị-ngoại giao, thương mại-đầu tư, hợp tác phát triển, quốc phòng-an ninh, văn hóa-giáo dục, khoa học-công nghệ và giao lưu nhân dân.

Tại cuộc tiếp Đại sứ Canada tại Việt Nam James Nickel vào tháng 7 vừa qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác toàn diện với Canada và sẵn sàng cùng Canada mở rộng, tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới sớm nâng cấp khuôn khổ quan hệ, phù hợp với mức độ tin cậy chính trị, tiềm năng hợp tác và lợi ích của nhân dân hai nước. Về phía mình, Canada coi Việt Nam là một đối tác quan trọng ở ASEAN và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, có vai trò, vị thế ngày càng tăng trên trường quốc tế.

Với nỗ lực bền bỉ cùng quyết tâm của các nhà lãnh đạo và người dân hai nước, những năm gần đây, quan hệ hai nước gặt hái nhiều thành quả tích cực, trong đó kinh tế là điểm sáng nổi bật. Việt Nam đang là đối tác thương mại hàng đầu của Canada tại ASEAN và là đối tác thương mại lớn thứ 6 của Canada trong nhóm 40 nước Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong khi đó, Canada là đối tác xuất khẩu lớn thứ ba ở châu Mỹ và thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Việt Nam. Kim ngạch trao đổi thương mại song phương duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 8,6 tỷ USD năm 2025.

Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mà cả hai nước đều là thành viên, là một đòn bẩy quan trọng thúc đẩy hợp tác thương mại Việt Nam-Canada những năm gần đây, với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều tăng nhanh. Quan hệ thương mại Việt Nam-Canada đã trở thành một điểm sáng về hợp tác thương mại song phương giữa các nước thành viên CPTPP.

Dù gặt hái nhiều thành quả đáng tự hào, Việt Nam và Canada vẫn còn rất nhiều dư địa để đưa quan hệ song phương phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Hai bên đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác ở các lĩnh vực mỗi bên có thế mạnh và mang tính bổ trợ cao cho nhau như công nghệ sạch, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dịch vụ số, giáo dục-đào tạo. Hợp tác an ninh-quốc phòng, giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương cũng đang đứng trước những cơ hội phát triển mới. Hai bên chú trọng thúc đẩy kết nối giữa các địa phương hai nước như Hà Tĩnh với Langley (tỉnh bang British Columbia), Thành phố Hồ Chí Minh với Toronto (tỉnh bang Ontario). Cơ chế lãnh đạo các địa phương của Việt Nam đi quảng bá thương mại, đầu tư tại Canada đang tiếp tục được duy trì.

Bên cạnh các lĩnh vực hợp tác song phương, Việt Nam và Canada cũng tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Cộng đồng Pháp ngữ.

Trong bối cảnh thế giới trải qua nhiều biến động sâu sắc, Việt Nam và Canada chia sẻ nhiều quan điểm tương đồng như đều coi trọng thương mại dựa trên luật lệ, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, tăng cường hợp tác đa phương và đóng góp vào việc duy trì một môi trường quốc tế hòa bình và ổn định.

Mối quan hệ với bề dày lịch sử hơn 50 năm giữa Việt Nam và Canada là tài sản chung quý giá, tiếp tục được nhân dân hai nước trân trọng giữ gìn, vun đắp và trao truyền cho các thế hệ sau. Mỗi nước đang nỗ lực hiện thực hóa các khát vọng phát triển và vượt qua thách thức chung toàn cầu. Sự phát triển của quan hệ Việt Nam-Canada mang lại lợi ích thiết thực cho mỗi nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và hợp tác bền vững trên thế giới.