Triển vọng ngành ô tô toàn cầu 2027: Thách thức lớn từ chi phí và sản lượng

Theo GlobalData, sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu năm 2027 dự kiến đi ngang ở mức 91,65 triệu chiếc.

Do sức ép thuế quan tại Mỹ và sự cạnh tranh từ xe điện Trung Quốc, các hãng châu Âu (Volkswagen, Mercedes-Benz) liên tục hạ dự báo.

Dữ liệu từ Cox Automotive ghi nhận giá giao dịch trung bình xe mới tại Mỹ đã vượt 50.500 USD (tiệm cận mức kỷ lục 50.614 USD), đẩy khoản thanh toán trả góp hàng tháng lên 776 USD — mức cao nhất kể từ cuối năm 2023.

Áplực chi phí leo thang

Theo dữ liệu phân tích từ GlobalData, sản lượng xe hạng nhẹ toàn cầu trong năm 2027 dự kiến sẽ gần như không thay đổi, duy trì ở mức khoảng 91,65 triệu chiếc sau khi đã giảm 2,1% xuống còn khoảng 90,96 triệu chiếc vào năm 2026. Sự chững lại này chấm dứt giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ đầu thập kỷ, đặt ra lo ngại rằng toàn ngành có thể rơi vào trạng thái đình trệ hoặc thụt lùi.

Bên cạnh sức ì từ sản lượng, các hãng xe lớn còn chịu gánh nặng từ chi phí nguyên vật liệu, chi phí hậu cần và linh kiện bộ nhớ tăng cao. Giám đốc tài chính Paul Jacobson của General Motors cho biết công ty đang đối mặt với khoản chi phí lạm phát bổ sung có thể dẫn đến khoản lỗ 2 tỷ USD vào năm 2027, trong đó đặc biệt lưu ý đến chi phí lạm phát hàng hóa, chuỗi hậu cần và chip nhớ truy cập ngẫu nhiên động (DRAM) - thành phần cốt lõi trong hệ thống thông tin giải trí và các tính năng an toàn quan trọng của xe hiện đại. Trong khi đó, khả năng chuyển tải áp lực chi phí này vào giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng đã chạm ngưỡng giới hạn, bởi mặt hàng ô tô hiện đã ở mức giá khá cao.

Các nhà sản xuất ô tô cũng phải đối mặt với áp lực bên ngoài thị trường Mỹ từ sự bùng nổ của các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, nguồn cung sản phẩm mới ít hơn sau khi rút lui khỏi một số kế hoạch sản xuất xe điện hoàn toàn, và những thách thức cụ thể của từng công ty và khu vực.

Một số nhà phân tích Phố Wall cho rằng các nhà sản xuất ô tô sẽ cần duy trì sức mạnh về giá cả và tiết kiệm chi phí hơn nữa để bù đắp lạm phát, chi tiêu đầu tư cao hơn và nền kinh tế có thể suy yếu hơn chỉ để duy trì mức hiện tại.

Phản ứng từcác tập đoàn ô tô lớn

Tại Mỹ, Ford Motor dự báo kết quả kinh doanh năm tới sẽ tương đương năm 2026, trong khi General Motors duy trì sự thận trọng dù kỳ vọng một năm mạnh mẽ nếu nhu cầu tiêu dùng và chi phí đầu vào cải thiện.

Trước những cơn gió ngược từ thị trường, chiến lược điều chỉnh của các hãng xe lớn trên thế giới diễn ra vô cùng đa dạng và rõ nét theo từng khu vực.

Ngược lại, các nhà sản xuất ô tô châu Âu như Volkswagen, Mercedes-Benz và BMW liên tục phải hạ dự báo lợi nhuận để thích ứng với sức ép từ thuế quan tại Mỹ, làn sóng cạnh tranh gay gắt từ xe điện Trung Quốc và chi phí vận hành phình to. Đơn cử như BMW đã phải đẩy nhanh các biện pháp tái cấu trúc, chấp nhận giảm biên lợi nhuận trước thuế của mảng ô tô xuống 2,5 điểm % trong năm nay để tạo đà phục hồi cho giai đoạn 2027 - 2028.

Tại châu Á, Hyundai Motor ghi nhận sự tăng trưởng nhưng cũng thận trọng trước bối cảnh chung, trong khi Toyota Motor chủ động hạ mục tiêu doanh số bán buôn năm 2026 xuống còn 4 triệu xe (giảm từ 4,16 triệu xe) và cắt giảm biên lợi nhuận hoạt động xuống mức từ 5,5% đến 6,5%. Dù vậy, Toyota vẫn là trường hợp ngoại lệ hiếm hoi khi vừa qua đã tăng dự báo thu nhập hoạt động cả năm thêm 500 tỷ yên Nhật (khoảng 3,2 tỷ USD), nhờ vào sự suy yếu của đồng tỷ giá yên và nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng xe hybrid tại thị trường Mỹ.

Sức muacủa thị trường

Áp lực tài chính đè nặng lên các hãng xe không chỉ xuất phát từ khâu sản xuất mà còn phản ánh trực tiếp qua sức mua của người tiêu dùng. Theo báo cáo từ Cox Automotive, giá giao dịch trung bình của một chiếc ô tô mới tại Mỹ trong tháng 9 đã chạm ngưỡng hơn 50.500 USD, tiệm cận mức kỷ lục 50.614 USD ghi nhận vào tháng 12 năm 2025. Mức giá đắt đỏ này đẩy khoản thanh toán trả góp hàng tháng cho một chiếc xe mới lên mức 776 USD vào tháng 9, cao nhất kể từ tháng 12 năm 2023, khiến nhiều khách hàng đối mặt với rủi ro bị loại khỏi phân khúc xe mới.

Nhà kinh tế trưởng Jeremy Robb từ Cox Automotive đánh giá các yếu tố về nền kinh tế tổng thể, chi phí vay mượn và khả năng mua sắm đang phát đi tín hiệu cảnh báo "đèn vàng". Tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì các điểm sáng "đèn xanh" như điều kiện tiếp cận tín dụng tốt và thị trường việc làm ổn định, giúp nhu cầu mua xe đứng vững nhờ vai trò phương tiện thiết yếu cho cuộc sống. Sự giằng co giữa chi phí leo thang và nhu cầu thực tế đòi hỏi các nhà sản xuất ô tô sẽ phải tối ưu hóa triệt để chi phí vận hành, đồng thời duy trì kỷ luật về giá nếu muốn vượt qua chu kỳ khó khăn trong năm 2027.