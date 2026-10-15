Triển vọng mở rộng dự án công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa

Các đại biểu dự hội thảo.

Năm 2026, dự án “Công nghệ tưới ngập khô xen kẽ - Giải pháp giảm phát thải khí nhà kính trong canh tác lúa bền vững” được thực hiện tại tỉnh Thanh Hóa với diện tích 2 vụ hơn 22.066ha.

Kết quả bước đầu cho thấy, diện tích lúa ở vùng dự án đẻ nhánh nhiều, cứng cây, chống đổ tốt, hạn chế sâu bệnh, năng suất tăng từ 3% đến 5% so với ruộng ngập liên tục.

Đặc biệt, biện pháp canh tác tưới ngập khô xen kẽ giảm 56,9% lượng phát thải so với tưới ngập liên tục. Trên diện tích 22.066ha tưới ngập khô xen kẽ đã giúp giảm được hơn 114.709 tấn khí CO2 quy đổi.

Tại hội thảo, các đại biểu khẳng định ý nghĩa và triển vọng mở rộng dự án. Tuy nhiên cần có sự tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, địa phương và nông dân trong thực hiện; quy hoạch, gắn với vùng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; đầu tư hạ tầng thủy lợi để điều tiết, phục vụ sản xuất đảm bảo quy trình; hỗ trợ các hợp tác xã hình thành chuỗi sản xuất lúa theo tiêu chuẩn giảm phát thải và tín chỉ carbon.

Với kết quả đạt được, vụ xuân năm 2027, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ phối hợp với các đơn vị tiếp tục mở rộng thêm 15.000ha lúa ứng dụng “Công nghệ tưới ngập khô xen kẽ trong canh tác lúa thích ứng với biến đổi khí hậu” tại Thanh Hóa.