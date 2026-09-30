Triển vọng mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao

Vụ sản xuất dưa lưới đầu tiên đã thành công. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Triển khai trên tổng diện tích 300m2 nhà màng, vụ dưa lưới đầu tiên do Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan triển khai (từ tháng 6-9/2026) đã ghi nhận những tín hiệu khả quan.

Để tạo điều kiện cho hợp tác xã triển khai mô hình, Trung tâm Khuyến nông thành phố hỗ trợ 40% chi phí vật tư, giống, phân bón cùng công tác chuyển giao kỹ thuật. Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế xã Hòa Vang hỗ trợ hệ thống tưới tiết kiệm nhỏ giọt tích hợp cảm ứng phục vụ chuyển đổi số trị giá hơn 100 triệu đồng.

Ở vụ sản xuất đầu tiên, hợp tác xã thu hoạch hơn 900kg dưa (từ 840 chậu trồng). Quả đạt độ ngọt (Brix) khoảng 15-16%, thịt giòn, mọng nước và thơm nhẹ.

Xét về bài toán kinh tế, với giá bán 50.000 đồng/kg, trừ các khoản chi phí, lợi nhuận từ mô hình đạt hơn 10 triệu đồng. Bà Đặng Thị Yến Khanh, Giám đốc Hợp tác xã chia sẻ: “Lợi nhuận chưa phải là ưu tiên số một ở giai đoạn này. Giá trị lớn nhất chúng tôi thu được là kinh nghiệm trồng, xử lý dịch bệnh, làm chủ công nghệ vận hành nhà màng và kỹ thuật canh tác cao cấp”.

Theo bà Cao Thị Thương Duyến, cán bộ Trung tâm Khuyến nông thành phố, canh tác trong nhà màng đòi hỏi tiêu chuẩn khắt khe từ màng chống tia UV, lưới chắn côn trùng đến giá thể xơ dừa đã xử lý. Phương thức này giúp chủ động 100% thời vụ, giảm 80-90% sâu bệnh so với cách trồng truyền thống.

Người trồng cần tuân thủ nghiêm ngặt các công đoạn từ tỉa chồi, thụ phấn nhân tạo đến tuyển trái ở vị trí lá thứ 9-14 để đạt năng suất tối ưu. Việc kiểm soát chặt chẽ các yếu tố từ khâu chọn giống, giá thể, thiết lập hệ thống nhà màng đến quản lý dinh dưỡng chính là chìa khóa tạo nên sự đồng đều cho sản phẩm.

Dự kiến, vụ thứ hai sẽ tiếp tục triển khai từ tháng 10/2026 đến tháng 1/2027 nhằm hoàn thiện bộ tài liệu kỹ thuật chuẩn.

Ông Đặng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố cho biết, mô hình nêu trên được xem là giải pháp thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và tối ưu hóa quỹ đất nông nghiệp đô thị.

Trong bối cảnh sản xuất nhỏ lẻ còn phổ biến, việc định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao là tất yếu.

Mục tiêu của trung tâm không chỉ dừng lại ở mô hình thí điểm mà hướng tới chuyển giao kỹ thuật để người dân dễ tiếp cận và nhân rộng thời gian tới.