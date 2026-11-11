Triển vọng mô hình nuôi cua biển

Cua biển nuôi an toàn cho phẩm chất thịt thơm ngon, chắc thịt. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Những năm trước đây, việc nuôi cua biển thương phẩm trên địa bàn các thôn Hiền Lương, Bình Hòa (xã Thăng An) chủ yếu dựa vào tập quán canh tác truyền thống, năng suất bấp bênh.

Từ tháng 6-11/2026, Trung tâm Khuyến nông thành phố Đà Nẵng phối hợp Phòng Kinh tế, Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cùng chính quyền xã Thăng An triển khai mô hình điểm “Nuôi cua biển thâm canh ứng dụng an toàn sinh học tại thôn Bình Hòa”.

Ông Huỳnh Đức Trung, Trưởng trại thực nghiệm nông nghiệp Hòa Khương cho biết, mô hình được triển khai trên tổng diện tích 15.000m2 ao nuôi, với 5 hộ dân tham gia, tổng kinh phí đầu tư 450 triệu đồng (Nhà nước hỗ trợ 50%, còn lại các hộ dân đối ứng 50%). Các hộ nuôi xuống giống vào ngày 20/6, với 15.000 con cua giống, mật độ thả nuôi 1 con/m2.

Sau gần 4 tháng áp dụng nghiêm ngặt các quy trình kỹ thuật, những ao nuôi cua qua ghi nhận đã cho kết quả như kỳ vọng. Cua nuôi duy trì được tỷ lệ sống rất cao, dao động từ 50-60%. Sản lượng thu hoạch tại mỗi hộ đạt từ 450 đến hơn 500kg cua thương phẩm. Năng suất quy đổi đạt tương đương 1,62 tấn/ha. Cua phát triển đồng đều, đạt kích cỡ thương phẩm từ 0,25-0,35kg/con (250-350gram/con).

Mô hình nuôi cua biển thâm canh trong ao. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Nguyễn Viết Hiệp, một trong các hộ nuôi cua phấn khởi nói: “Từ khi chúng tôi được hướng dẫn áp dụng các quy trình an toàn sinh học, xử lý nước bằng vi sinh và quản lý thức ăn bài bản, cua lớn rất nhanh, ít bệnh. So với cách nuôi truyền thống, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, cua được thị trường ưa chuộng”.

Anh Nguyễn Đình Vinh (thôn Bình Hòa) chia sẻ: “Ao của gia đình tôi thu được hơn 500kg cua biển, với giá bán dao động từ 260-350 nghìn đồng/kg, tôi và mỗi hộ nuôi cua thu nhập gần 60 triệu đồng”.

Nông dân khai thác cua trong ao. Ảnh: HOÀNG LIÊN

Ông Hoàng Văn Tửu, Phó Chủ tịch UBND xã Thăng An cho biết, địa phương có lợi thế lớn về điều kiện tự nhiên ven biển và hệ thống sông ngòi. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đóng vai trò cốt lõi giúp nông dân chuyển đổi tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang kinh tế nông nghiệp sinh thái.

Xã Thăng An đã xây dựng được 21 mô hình kinh tế từ các nguồn lực khác nhau. Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực lớn để phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng kinh tế xanh, nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn.

Ông Đặng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông thành phố nói: “Các hộ dân hưởng lợi từ mô hình lần này cần tiếp tục duy trì và nhân rộng, chú trọng kiểm soát tốt chất lượng con giống, thức ăn và môi trường để hạn chế dịch bệnh. Đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị nhằm giải quyết bài toán đầu ra cho sản phẩm. Sắp tới, Trung tâm Khuyến nông thành phố tiếp tục phối hợp với xã Thăng An tổ chức thêm các lớp tập huấn kỹ thuật, chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật sản xuất cho người dân”.