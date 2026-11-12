Triển vọng lãi suất Fed cao hơn lâu hơn khiến nhiều nhà đầu tư lao đao vì mua trái phiếu kho bạc Mỹ

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Sau đợt bán tháo mạnh trong tháng 10, nhiều nhà đầu tư đã quay trở lại mua trái phiếu kho bạc Mỹ trong tháng 11 này khi giá dầu thô xuống thang và giá trái phiếu bắt đầu hồi phục.

Tuy nhiên, sự đặt cược vừa mới manh nha này đã nhanh chóng vấp phải trở ngại lớn, khi những dấu hiệu về sự dai dẳng của lạm phát ở Mỹ - cũng những phát biểu cứng rắn của giới chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - đã khiến thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ bán tháo trở lại.

Phiên ngày thứ Tư (11/11), dù các sàn giao dịch cổ phiếu và hàng hóa của Mỹ vẫn hoạt động bình thường, thị trường trái phiếu nước này đóng cửa nghỉ Lễ Cựu chiến binh (Veterans Day). Trước đó, nhà đầu tư đã xả hàng mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ trong phiên ngày 10/11, đẩy lợi suất tăng cao, do lo ngại Fed có thể tăng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 12, lớn gấp đôi mức tăng 0,25 điểm phần trăm thông thường.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 nóng hơn dự báo mà Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 10/11 đã dẫn tới kỳ vọng mới này. Trước khi báo cáo được công bố, Thống đốc Fed Christopher Waller đã tuyên bố ông ủng hộ tăng lãi suất nửa điểm phần trăm nếu lạm phát tiếp tục nóng. Sau đó, Chủ tịch Fed tại Dallas, bà Lori Logan, cho rằng Fed có thể cần phải tăng lãi suất thêm 2 lần nữa trước khi tạm dừng để đánh giá tình hình.

Mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn đẩy lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng mạnh nhất trong 19 tháng và lợi suất của kỳ hạn 10 năm có lúc vượt qua mốc 5%. Biến động này làm “choáng váng” những nhà đầu tư mới quay trở lại mua trái phiếu kho bạc Mỹ hoặc chí ít cảm thấy bớt bi quan hơn về kênh đầu tư này sau đợt bán tháo cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) gần đây.

Trong tuần qua, các nhà quản lý tài sản tiếp tục mở các vị thế mua đối với hợp đồng tương lai trên toàn bộ đường cong lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng thời đóng các vị thế đặt cược vào xu hướng giảm ở các kỳ hạn dài hơn - theo một báo cáo ngày 8/11 của ngân hàng Bank of America Corp.

Phiên bán tháo ngày 11/10 đã khiến chỉ số trái phiếu kho bạc Mỹ của hãng tin Bloomberg ghi nhận mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9. Giới phân tích lo ngại áp lực bán trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ sẽ duy trì khi thị trường giao dịch trở lại trong phiên ngày thứ Năm (12/11).

Theo nhận định của ông Ed Al-Hussainy, nhà quản lý danh mục đầu tư tại Columbia Threadneedle Investments, do kỳ vọng đang gia tăng rằng Fed sẽ đẩy nhanh việc thắt chặt chính sách trong thời gian từ nay cho tới hết quý 1 năm sau, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm, kỳ hạn có độ nhạy cảm cao với các thay đổi chính sách, “vẫn còn dư địa để quay lại mức ghi nhận vào cuối tháng 9” - thời điểm lợi suất của kỳ hạn này đạt đỉnh gần sát ngưỡng 5%.

Cuối phiên ngày 10/11, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 13 điểm cơ bản, đạt 4,992%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản, đạt 5,352%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 18 điểm cơ bản, đạt 4,736%.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên chương trình PBS Newshour hôm 10/11, Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago, ông Austan Goolsbee, mô tả báo cáo CPI tháng 10 là “đáng lo ngại, thậm chí là gây bất an. “Chúng ta đang thực sự đối mặt với vấn đề lạm phát đã tích tụ từ trước, và buộc phải giải quyết vấn đề đó”, ông nói.