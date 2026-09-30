Triển vọng kinh tế Việt Nam qua dự báo của các tổ chức quốc tế

Standard Chartered dự báo GDP quý III tăng 8,7%

Trong báo cáo đánh giá kinh tế mới nhất, Ngân hàng Standard Chartered dự báo tăng trưởng GDP quý III/2026 của Việt Nam đạt 8,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức 8,4% trong quý II, cho thấy đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì bất chấp những thách thức từ môi trường bên ngoài.

Ngân hàng này tiếp tục giữ nguyên dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2026 ở mức 9,5%, với dự báo tăng trưởng GDP trong nửa cuối năm 2026 đạt 10,6%. Theo Standard Chartered, mặc dù những bất định từ bên ngoài vẫn còn, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng được kỳ vọng tiếp tục củng cố triển vọng của Việt Nam trong những tháng cuối năm.

Các chỉ số kinh tế tháng 9 cũng được Standard Chartered dự báo tiếp tục phản ánh đà mở rộng của nền kinh tế. Sản xuất công nghiệp dự kiến tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong khi xuất khẩu quý III ước tính tăng 27,2% và nhập khẩu tăng 40%. Lạm phát tháng 9 được dự báo ở mức 4,5% so với cùng kỳ năm trước, duy trì quanh ngưỡng mục tiêu kiểm soát lạm phát Chính phủ đặt ra.

Ông Tim Leelahaphan, Chuyên gia Kinh tế cấp cao phụ trách Việt Nam và Thái Lan, Ngân hàng Standard Chartered, nhận định, nền kinh tế tiếp tục cho thấy khả năng chống chịu vững vàng, được củng cố bởi nhu cầu nội địa vững chắc, hoạt động sản xuất công nghiệp và thương mại duy trì tích cực.

“Chúng tôi kỳ vọng đà tăng trưởng sẽ tiếp tục được duy trì trong những tháng còn lại của năm. Mặc dù các bất định từ bên ngoài vẫn hiện hữu, các chính sách hỗ trợ tăng trưởng cùng hoạt động kinh tế duy trì tích cực được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố triển vọng tăng trưởng của Việt Nam đến cuối năm", ông nói.

Với dự báo 9,5%, Standard Chartered đang ở phía lạc quan hơn khá rõ so với nhiều tổ chức quốc tế khác. Đáng chú ý, việc ngân hàng dự báo tăng trưởng nửa cuối năm đạt 10,6%, trong khi riêng quý III khoảng 8,7%, cũng cho thấy kỳ vọng tương đối cao đối với tốc độ tăng trưởng trong quý cuối năm.

Hoạt động kinh tế dự báo cải thiện trong quý III, bất chấp áp lực lạm phát. Nguồn: Báo cáo của Standard Chartered.

Phổ dự báo từ 7,5% đến 9,5%

Ở góc nhìn thận trọng hơn, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 23/9 đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam năm 2026 lên 7,8%, từ mức 7,2% trong dự báo tháng 7; đồng thời nâng dự báo năm 2027 từ 7,0% lên 7,6%. ADB cũng dự báo lạm phát Việt Nam ở mức 4,3% năm 2026 và 4,0% năm 2027.

Theo ADB, điều chỉnh này phản ánh kết quả tăng trưởng mạnh hơn kỳ vọng trong nửa đầu năm, khi GDP tăng khoảng 8,2%. Động lực tăng trưởng đến từ sự mở rộng của công nghiệp chế biến, chế tạo, tiêu dùng trong nước và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. ADB đánh giá triển vọng ngắn hạn vẫn tích cực, song lưu ý các rủi ro từ nhu cầu toàn cầu suy yếu, giá năng lượng cao và điều kiện tài chính quốc tế thắt chặt hơn.

“Kết quả kinh tế tích cực của Việt Nam trong nửa đầu năm nay cho thấy khả năng chống chịu vững vàng và tiềm năng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ của nền kinh tế”, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam, nói tại họp báo ngày 23/9. Ông đồng thời nhấn mạnh: “Để giữ vững xu hướng này và đạt được những bước tiến có chất lượng cao hơn, Việt Nam cần tiếp tục điều hành kinh tế vĩ mô một cách thận trọng nhằm kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định tài chính, đẩy nhanh cải cách cơ cấu, đồng thời bảo đảm nền kinh tế tiếp tục mở rộng dựa vào đầu tư mang lại những cải thiện về năng suất”.

Cũng ngày 23/9, Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) công bố Báo cáo tham vấn thường niên về Việt Nam, dự báo nền kinh tế tăng trưởng khoảng 7,5% trong năm 2026. AMRO cho rằng tăng trưởng vẫn có khả năng cao hơn dự báo nếu nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm xuất khẩu liên quan đến trí tuệ nhân tạo tiếp tục mạnh, đồng thời cầu trong nước duy trì vững chắc. Tổ chức này dự báo lạm phát năm 2026 ở mức khoảng 4,3%, chủ yếu do giá thực phẩm và năng lượng cao hơn.

Các động lực đóng góp vào tăng trưởng GDP thực của Việt Nam theo khu vực sản xuất và theo cấu phần chi tiêu. Nguồn: Báo cáo của AMRO.

AMRO đồng thời lưu ý xung đột tại Trung Đông và đợt tăng mạnh của giá năng lượng toàn cầu đã trở thành một trong những cú sốc bên ngoài đáng chú ý. Là nền kinh tế có độ mở lớn và nhập khẩu ròng năng lượng, Việt Nam có thể chịu tác động thông qua lạm phát, chi phí sản xuất và cán cân đối ngoại nếu giá năng lượng duy trì ở mức cao.

Trước đó, Ngân hàng United Overseas Bank (UOB) dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 ở mức 8,5%. Tại sự kiện “Triển vọng Đầu tư giữa năm 2026” được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh gần đây, ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu của UOB, cho rằng sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu tích cực, cùng với các dự án cơ sở hạ tầng lớn đang được triển khai là những yếu tố hỗ trợ triển vọng tăng trưởng năm nay.

Vào giữa tháng 8 vừa qua, Citi Research cũng đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2026 lên khoảng 8%, trong khi trước đó hạ dự báo xuống vùng 7% do cú sốc giá năng lượng toàn cầu xảy ra vào tháng 3. Citi cho biết kết quả tăng trưởng mạnh hơn dự kiến hai quý đầu năm và xuất khẩu có khả năng chống chịu tốt hơn kỳ vọng là những yếu tố quan trọng dẫn tới việc điều chỉnh dự báo.

Khác nhau về con số, tương đồng về động lực

Như vậy, các dự báo cập nhật gần đây nhất về tăng trưởng kinh tế năm 2026 đang cho thấy một khoảng tương đối rộng: từ khoảng 7,5% của AMRO, 7,8% của ADB, khoảng 8% của Citi, 8,5% của UOB đến 9,5% của Standard Chartered. Sự chênh lệch giữa các dự báo có thể phản ánh những giả định khác nhau về các động lực duy trì đà tăng trưởng trong nửa cuối năm, cũng như tác động của giá năng lượng, nhu cầu bên ngoài và các chính sách hỗ trợ trong nước.

Dù vậy, điểm chung đáng chú ý là phần lớn các tổ chức đều nhìn nhận động lực tăng trưởng của Việt Nam hiện khá rộng. Standard Chartered nhấn mạnh nhu cầu nội địa, sản xuất công nghiệp và thương mại; ADB đề cập công nghiệp chế biến, chế tạo, tiêu dùng và FDI; UOB đánh giá tích cực về sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu; còn AMRO nhấn mạnh thêm khả năng hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm liên quan đến AI.

Ở chiều ngược lại, các cảnh báo cũng có nhiều điểm tương đồng. ADB cho rằng nhu cầu toàn cầu yếu hơn, giá năng lượng cao và điều kiện tài chính quốc tế chặt chẽ có thể gây sức ép lên tăng trưởng, lạm phát và tỷ giá; trong khi AMRO đặc biệt lưu ý rủi ro và tác động từ cú sốc giá năng lượng toàn cầu.

Vì vậy, dù khác nhau về mức dự báo cụ thể, bức tranh chung từ các tổ chức quốc tế vẫn cho thấy triển vọng tăng trưởng của Việt Nam năm 2026 được đánh giá rất tích cực. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở mức độ lạc quan về khả năng duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.